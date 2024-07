River y Boca ponen primera en la segunda parte del año

Después de una minipretemporada y el parate por la Copa América, River y Boca vuelven al ruedo en la Liga Profesional.

El Millonario recibe a Lanús hoy, a partir de las 15, por la sexta fecha del certamen. Los dirigidos por Martín Demichelis buscarán los tres puntos para alcanzar las mismas unidades que los punteros del campeonato

River (9 puntos) cerró el semestre pasado con dudas desde lo futbolístico. Y con un paso irregular en el Torneo de la Liga. La derrota ante el recién ascendido Deportivo Riestra antes del receso puso una vez más en el ojo de la tormenta al entrenador Demichelis, pero el parate por la Copa América sirvió para calmar los ánimos y ahora se espera a un River más protagonista y con mejor calidad de juego. No se quedó corto a la hora de los refuerzos, pensando también en la Libertadores, y sumó a su plantel de jerarquía seis caras nuevas: Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Franco Carboni, Felipe Peña Biafore, Adam Bareiro y Valentín Gómez.

Lanús tiene la intención de ser protagonista tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, donde terminó primero en su grupo. Marcha con 8 puntos en el décimo puesto de la tabla de posiciones y busca entrar a la zona de copas para la próxima temporada. Es un equipo duro y compacto el Granate, al estilo de su entrenador Ricardo Zelinski, y buscará complicarle las cosas a River en el Monumental.

Por otro lado, el Xeneize también necesita cambiar la imagen con urgencia. En el plano local está 12° con siete puntos conseguidos en cinco partidos disputados producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. En el internacional, en tanto, esta semana consiguió un meritorio empate como visitante ante Independiente del Valle en la ida de los 16vos de final de la Sudamericana.

Vélez y Talleres se enfrentan en el cierre del domingo

Vélez y Talleres se enfrentarán hoy, desde las 20, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2024. Con el José Amalfitani como escenario, la T buscará con el regreso del Tucu Palacios seguir con la buena racha que consiguió antes del parate por la Copa América.

El Fortín no tuvo un gran arranque y acumula dos derrotas, dos empates y un solo triunfo, que lo ubican en la 20° posición de la tabla. Para este nuevo semestre no podrá contar con el defensor Valentín Gómez, una baja sensible que se irá a River. Sin embargo, tiene cerradas las llegadas de Aaron Quirós y Agustín Lagos.

Además, los de Liniers se encuentran disputando la Copa Argentina en la que luego de dejar afuera a Arsenal por 2 a 1, ahora deberán jugar los octavos de final frente a San Lorenzo el viernes 30 de agosto.