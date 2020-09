Boca protege a Russo: decidió sacar al entrenador de la burbuja para evitar que se contagie

El brote de casos positivos de coronavirus y la aparición de síntomas en varios integrantes del plantel en Boca encendieron la alarma; y mientras el club le busca la vuelta a la continuidad de la burbuja sanitaria, se decidió que Miguel Ángel Russo dejara la concentración por precaución.

El entrenador xeneize pertenece al grupo de riesgo, debido a su edad (64 años) y a que hace dos años padeció un cáncer de próstata que lo hizo pasar por varias sesiones de quimioterapia. Por este motivo, aunque todavía no hay una postura definida respecto a cómo seguir con la preparación, el DT ya abandonó el hotel en Ezeiza.

Russo ya no se quedará a dormir en el hotel donde se concentra el plantel para cuidar su salud y habrá que ver si sigue participando de manera presencial de las prácticas.

Russo confesó su temor por el virus

“Tengo mucho respeto, no temor, a la enfermedad, al virus. A todo lo que se refiere a Boca, partiendo desde el presidente, Román, el Consejo, los empleados, me siento protegido, cuidado, con muchas muestras de afecto y cariño. Me hacen sentir en un espacio bueno, saludable para mí, más allá de todo lo que me cuida mi familia. Tengo los cuidados y protocolos de la mejor forma y manera. Le agradezco a toda la gente de Boca. Me ayuda a sentirme muy bien”, había asegurado el DT en una conferencia de prensa virtual semanas atrás.