Boca quedó a un paso de sumar a un jugador que anhelaba el Pincha

Boca pone primera en el mercado y en la pretemporada. El arranque de año comenzó con la información de que Cristian Lema, defensor de Lanús, está muy cerca de convertirse en jugador de Boca. Lema tomó la decisión de no seguir en Lanús más allá de tener contrato hasta fines de 2024, no se presentó a la pretemporada y ejecutará la cláusula de salida. Una vez que ya tenga el pase en su poder, el defensor, de 33 años, terminará de cerrar su llegada a Boca por una temporada y a préstamo. Cabe recordar que el zaguero central estuvo en el radar de Estudiantes de La Plata en varios mercados de pases. Ahora, de no mediar inconvenientes, se sumará a la pretemporada con el Xeneize.

Boca dio inicio ayer a la pretemporada con Diego Martínez como entrenador y a la espera de la primera cara nueva para reforzar el equipo. Ni bien los jugadores superaron los chequeos médicos, se pusieron por primera vez al frente de Diego Martínez para poner en marcha la puesta a punto para encarar el 2024. Fue en ese primer encuentro entre cuerpo técnico y jugadores en el que el flamante DT aprovechó para dar una charla y dejar bien en claro, en una simple pero contundente frase, qué pretende: “Me gusta que mis equipos tengan la pelota y manejen los partidos”.

La delegación azul y oro se reunió desde las 7.30 para que Martínez y sus colaboradores se encontraran por primera vez con los futbolistas y comiencen una nueva era. Aunque el flamante técnico y su equipo de trabajo ya había puesto primera el lunes 1° de enero cuando el club publicó una foto de todo el equipo de trabajo en el predio con la ropa del club diagramando lo que vendrá.

El único ausente fue el colombiano Frank Fabra, mientras que Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Nicolás Valentini y Leandro Brey se presentaron en el predio para realizarse los estudios médicos correspondientes y luego se sumaron a los trabajos con la Selección Argentina Sub-23 a cargo de Javier Mascherano. En tanto, el resto del plantel arrancó con los trabajos físicos que fueron intensos y hasta cuentan que “estuvieron picantes” los ejercicios conducidos por la dupla de preparadores Leandro Mazziotti y Juan Manuel Conte.