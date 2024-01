Se suspendió la reunión de ayer en el teatro del turf y mañana se corre, si Dios quiere…

Por Galopón

No arrancó de la mejor manera el calendario hípico local 2024 ya que ayer no abrió sus puertas el teatro del turf del barrio Hipódromo a raíz de una medida de fuerza anunciada por la asociación que nuclea a los jockeys platenses por una serie de reclamos que no fueron satisfechos en su momento por la administración del Hipódromo .

En horas del mediodía, una asamblea realizada en la sede de la Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores del Hipódromo de La Plata su comisión directiva decidió ratificar la medida de fuerza anunciada para ayer que consistía en la no realización de la jornada hípica la cual se extendería también, en un principio; a la reunión de mañana. Es de destacar que no fue una decisión unánime porque hubo algunas voces en disconformidad con la suspensión de la actividad turfística.

Luego de esta decisión, una importante cantidad de jockeys (no se vio a cuidadores en el lugar) se dirigió al Hipódromo y alrededor de las 14.30 literalmente ocuparon el cuarto de jockeys para de alguna manera intentar disuadir a aquellos colegas que intentaran tomar participación de la reunión.

Por su parte, la Unión Profesionales del turf que encabeza Matías Guzmán se convocó en el sector de Profesionales para llevar a cabo gestiones con la finalidad de que la reunión se desarrollara con normalidad. A pesar de las idas y vueltas este deseo no llevó a buen puerto y es así que pasadas las 16, la Administración del Hipódromo de La Plata emitió un escueto comunicado que decía textualmente: “Atento a la medida de fuerza tomada por la Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores de La Plata, la cual no fue comunicada fehacientemente a esta Administración, se informa la suspensión de la reunión del día de la fecha, 2 de enero de 2024”.

Luego de ello, los jockeys salieron del cuarto de jockeys y algunos de ellos realizaron declaraciones haciendo hincapié en la mejora económica de la póliza de seguro de vida con la que cuentan, así también de la batería de reclamos que incluyen reducir el tiempo del cobro de los premios y una importante mejora de los mismos.

Hay que remarcar que la medida de fuerza no está acompañada unánimemente por el resto de las fuerzas que componen la actividad, llámense Asociación de Vareadores, Asociación de Propietarios Bonaerenses y los gremios que nuclean a los trabajadores del Hipódromo.

Así las cosas, y en medio de muchos rumores, queda tan solo la jornada de la fecha para tratar de destrabar el conflicto y con ello, pueda realizarse con normalidad la cita hípica de mañana. Nada está asegurado pero sería fundamental el rol que pueda llegar a cumplir el recientemente nombrado presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof, para desatar ese nudo del conflicto. Como se recordará, los cinco hipódromos oficiales bonaerenses (La Plata, San Isidro, Azul, Tandil y Dolores) están bajo la órbita de éste ente estatal.

Lo cierto que no arrancó bien el año para la actividad hípica local y esperemos que con la consideración de todos se llegue a buen puerto para el bien del turf como trabajo más que como juego.