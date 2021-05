Boca Unidos perdió contra Godoy Cruz

Boca Unidos de Corrientes, hoy jugando el torneo Federal A, perdió 2-0 contra Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Julio César Villagra, de la provincia de Córdoba. El enfrentamiento era correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, y con esta victoria, el Tomba enfrentará a Racing en octavos.



Ezequiel Bullaude fue el encargado de abrir la cuenta a los 15 minutos de la primera parte, mientras que Martín Ojeda estiró la diferencia sobre el pitazo final para darle tranquilidad al equipo de Sebastián Méndez, aunque los correntinos tuvieron un buen rendimiento.



En el segundo tiempo, el conjunto que supo disputar muchos años la B Nacional, hoy Primera Nacional, tuvo una situación inmejorable para descontar e ir por la igualdad, pero el arquero Juan Espínola le atajó un penal al delantero Gonzalo Ríos a los 6 minutos. Tras esto, pese a que todavía quedaba una gran cantidad de tiempo por delante, Boca Unidos no pudo reponerse del golpe y no pudo evitar la eliminación de la competencia.



Con este triunfo, Godoy Cruz, que no pudo acceder a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, hizo valer la superioridad de categoría sobre su rival. En la próxima instancia, se medirá con el Racing de Juan Antonio Pizzi, luego de la victoria por penales del elenco de Avellaneda sobre San Martín de San Juan tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en cancha de Arsenal hace varias semanas. Este duelo aún no tiene fecha ni horario confirmado, aunque se prevé que se dispute una vez finalizada la Copa América, en la previa del comienzo del torneo local, del cual aún se desconoce su formato.