Lautaro Ruiz Martínez fue el hombre que le dio la victoria a Villa San Carlos contra Sportivo Estudiantes de San Luis, marcando un verdadero golazo, de chilena, cuando faltaban muy pocos minutos para el final del partido. Un momento que el joven delantero probablemente nunca olvidará.



En una entrevista con El Clásico, el atacante oriundo de Necochea manifestó: “Estamos todos muy contentos, felices, veníamos hablando con los referentes, ellos nos dijeron que jugábamos algo histórico para el club, una vez cumplido el objetivo sentimos una felicidad plena”.



“Vivir el partido fue difícil, en el banco de suplentes sentía muchos nervios. Vi al equipo bien al principio, con el gol de ellos nos caímos un poco, pero el partido estaba dado para jugarlo. Cuando me tocó entrar, hice lo mejor y por suerte se logró”, agregó.



En torno al movimiento para ejecutar la chilena deslizó que “fue instintivo, uno toma decisiones en fracciones de segundo. Lo único que vi fue que tenía la pelota en el aire y que no tenía ningún compañero de frente para rebotar, la vi y me salió hacer eso, surgió la idea”.



“Es el gol más importante de mi carrera, es una sensación hermosa en el momento, sabiendo que faltaban pocos minutos para que termine el partido. Sentí mucha satisfacción”, añadió.

En torno a su llegada a San Carlos y qué club encontró, el atacante señaló: “Me encontré con un club muy ordenado, donde los referentes se hacen cargo del grupo y nos intentan guiar a todos los que llegamos, a los chicos. Es todo muy respetuoso y es importante tener jugadores grandes que son una bandera”.



“Mi objetivo era sumar minutos en una Primera división, ganar experiencia. A Franchi no lo llegué a tener en Estudiantes, pero sí sabía que pidió referencias, me habló y en ese aspecto fue determinante”, expresó.



Sobre una posible vuelta a Estudiantes, el “Toro”, como lo llaman, no se desesperó y dijo: “No quiero apurar las cosas, hoy me toca estar acá. Villa San Carlos me dio una oportunidad hermosa para mostrarme. Tengo la cabeza puesta acá”.



“Sabemos cómo quedó el fixture, pero primero tenemos a Patronato enfrente, un club de Primera, sabemos que va a ser muy difícil. Vamos a trabajar y entrenar para llegar de la mejor manera a ese partido. Si tengo que elegir entre Boca o River, elijo a Boca”, completó.