Bomba: ¿Los hermanos Romero llegan a Boca?

En las últimas horas una fuerte información podría sacudir el próximo mercado de pases del fútbol argentino, ya que los hermanos Romero fueron ofrecidos para llegar como refuerzos de Boca. Los futbolistas paraguayos no verían con malos ojos cambiar de aire y dar el salto hacia el Xeneize, sería una buena opción.

El mal semestre del Ciclón, donde quedó eliminado de todas las competencias, harían inclinar la opción de salida como la más firme para la dupla. Oscar y Ángel han sido figuras en unos meses flojos del equipo y con la idea de seguir siendo convocados a la Selección Paraguaya, disputar la Copa Libertadores con el Xeneize estaría en su cabeza.

Por el momento, no hay certezas firmes, ya que desde la dirigencia de Boca no los tendrían como prioridad. Sobre todo, por sus antecedentes en los vestuarios, que no convencerían al Consejo de Fútbol. Por otra parte, la idea de San Lorenzo es que ellos sean las cabezas del próximo proyecto futbolístico, con el que el Ciclón buscará resurgir.