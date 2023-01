Boxeo: Maravilla Martínez ya piensa en su rival

El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez continúa preparándose para volver a pelear por el título mediano de la AMB.

En ese sentido, el oriundo de Quilmes manifestó su postura a la hora de elegir a su próximo contrincante: “Mi deseo es apuntar alto, mi deseo es pelear con Golovkin. ¿Así que me puede matar? Sí. ¿Que me puede romper todo? Sí. ¿Así que me puede noquear? Sí. O no. Podría yo también romperlo todo. Darle una lección. Sé que tengo el potencial. Y sería un combate mucho más atractivo. Hasta para la televisión y para la gente que pagaría”.

“La peligrosidad de Golovkin me alimenta. Me sirve para la motivación. El día que estoy cansado, me digo: No, Golovkin se está preparando para matarte. Andá a entrenar. Y voy a entrenar. A mí, el tiempo me apremia, el reloj es más rápido, en febrero cumpliré 48 años; pero, ojo, que Golovkin tampoco es un pibe, va para 41”, cerró Martínez.