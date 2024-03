Camba decidió que el femenino no participará del torneo de AFA

Nuestra región solamente tendrá a dos equipos compitiendo en los campeonatos femeninos de la Asociación del Fútbol Argentino. Gimnasia en Primera y Estudiantes en Segunda perdieron la compañía hace algún tiempo de Villa San Carlos, pero ahora el que también se bajó es Defensores de Cambaceres, en un duro revés para el crecimiento y proyección de la disciplina.

La dirigencia del Rojo anunció que este año el primer equipo no participará del torneo de la Primera C de la AFA, destacando que lo que motivó esto fue la “comprometida situación económica que vive el país y de la que nuestra institución no está exenta”.

“Competir en un torneo de estas características lleva consigo un esfuerzo económico que en estos momentos nuestra entidad no está en condiciones de afrontar debido a la falta de sponsors que ayuden a solventar los gastos. Hemos explorado diversas alternativas para lograr cubrir el presupuesto, sin tener los resultados esperados”, siguió el comunicado de la CD.