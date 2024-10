Camba el domingo, San Carlos el martes y la Liga dentro de una semana

Se viene un fin de semana con poca actividad en el fútbol de ascenso en la región, ya que todavía tenemos suspendido el torneo Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol, al tiempo que por motivos de seguridad el primer equipo de Villa San Carlos va a jugar el próximo martes a las 15.00 con Argentino de Merlo, por lo que la pelota no va a tener demasiado movimiento.

Uno de los que estará jugando será Defensores de Cambaceres, que el domingo por la tarde recibirá a Argentino de Rosario en el estadio 12 de Octubre, a partir de las 15.00, por la fecha número 16 del Clausura de la Primera C Metropolitana. El Rojo viene de tener fecha libre y hace quince días hizo historia al vencer a Atlas en condición de visitante.

Por otra parte, en el Promocional Amateur va a estar jugando Everton frente a Juventud Bernal en el predio Pachi Funes, mientras que Estrella de Berisso visitará a Barrancas Fútbol Club, en el marco de la jornada número 12, ya con el certamen terminado debido al ascenso de Estrella del Sur.

Finalmente, cabe señalar que uno de los que habló del mundo del cuadro de Berisso fue Jorge Vivaldo, hoy entrenador de Brown de Adrogué en la Primera Nacional, pero que dejó una huella en la institución con sus dos procesos en el club, logrando el ascenso de la Primera C a la B Metro. “Fueron dos procesos distintos, en el primer el equipo descendió, pero le descontó 18 puntos a Almirante Brown, llegando vivo al final, y después con esa base y algunos chicos que vinieron me tocó volver cuando estaba en la C y logramos el ascenso”, aseguró en diálogo con El Editor Platense.

Y tras ello cerró: “Al otro año en el Apertura terminamos segundos, y yo siempre digo que si no hubiese venido la pandemia, yo le tenía una fe bárbara a ese equipo, íbamos a pelear, ser protagonistas, pero desgraciadamente después de la pandemia perdimos muchos jugadores”.