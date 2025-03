Cambaceres tiene fecha para el debut en la Primera C

En el transcurso del viernes se conoció que Cambaceres ya tiene fecha para el debut en el torneo Apertura de la Primera C. Los dirigidos técnicamente por Juan Arias Navarro van a enfrentar a Mercedes el próximo viernes, desde las 19, en condición de visitante.

Dicho encuentro se iba a jugar el sábado 8, pero debido a que el estadio de la Liga Mercedina no iba a poder ser utilizado, se decidió que las acciones entre el Rojo y el Decano sean el día anterior por la noche, aprovechando que hay iluminación artificial para el normal desarrollo del encuentro.

De esta manera, el primer partido oficial del año será dos meses después del comienzo de la pretemporada, que se hizo muy extensa y que tuvo a los jugadores bastante fastidiosos, ya que lógicamente no es lo mismo entrenar sin un horizonte claro.

Siguiendo con las novedades del elenco de Ensenada, en la mañana del viernes hubo un ensayo futbolístico frente All-Haz, una institución que compite en la Liga Mercedina y que aspira a disputar este año el Promocional Amateur.

Fue triunfo 3-2 para Defe, que tuvo los goles de Franco Romero y Nicolás De Benedetti, en un amistoso que tuvo dos bloques de 35 minutos y sirvió para ver el estado del campo de juego del estadio 12 de Octubre.

Facundo Collazo; Tiziano García, Luciano Vargas, Adrián Alfonzo, Alan Meschini; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Javier Sequeyra, Tomás Baglieri; Franco Romero y Nicolás De Benedetti fueron los once que alistó Arias Navarro, en una base que se viene manteniendo en el tiempo.

Por otra parte, vale mencionar que mañana jugará Villa San Carlos, desde las 17 visitará a Villa Dálmine en Campana. Todavía no hay certezas sobre el once que va a plantar Pablo Miranda en cancha, aunque no habría mayores modificaciones respecto a la formación que viene iniciando en este comienzo de año.