Cambio de autoridades en San Carlos: “Me puse como objetivo ascender y lo logramos en un año”

Mañana a las 15.30, cuando Villa San Carlos reciba a Comunicaciones por la decimosegunda fecha del Torneo Apertura de la B Metropolitana, no será un partido más.



Los equipos volverán a jugar tras más de dos semanas de inactividad. Además, se producirá el regreso del Flaco Vivaldo a Berisso después de haberse alejado del Celeste, y será el último partido oficial de Juan Carlos Tocci como presidente del club.



Pese a los reiterados intentos y pedidos para que retenerlo un tiempo más, el presidente cederá el mando el próximo martes, cuando se lleve a cabo una asamblea en la cual apellidos como los de Juan Córdoba o Farías se harán cargo de la institución.



En los últimos tres años, San Carlos pasó de estar en la Primera C a la B Metropolitana; de contar con un plantel con 20 profesionales a tener 32 contratos pagos; amplió sus instalaciones con un predio que fue inaugurado recientemente, y afianzó su compromiso, gracias al aporte de los jugadores que el año pasado hicieron ollas populares en el medio de la pandemia por coronavirus.



Ayer, en el arranque del último fin de semana como máxima autoridad del Celeste, Juan Carlos Tocci realizó un balance de su gestión y adelantó que seguirá acompañando para que el club no detenga el crecimiento institucional y deportivo que se inició en el invierno del 2018.



“Cuando asumí estaban ustedes (por el diario Hoy), en aquel día de invierno del 2018. Les conté ese día que me daba mucha lástima ver a Villa San Carlos jugando en la C. En ese momento me tracé el objetivo de lograr el ascenso a la B Metropolitana. Y en un año lo logré”, recordó Juan Carlos Tocci en contacto con este diario.



“Logramos organizar las divisiones inferiores trayendo a un coordinador como Walter Andrade. Antes las juveniles entrenaban en una rambla”, remarcó el presidente.



“Dejo un club organizado económica y deportivamente hablando. Tenemos el presupuesto más bajo de la B Metropolitana, y así y todo somos competitivos. Confío y espero que los chicos hagan una continuidad de todo lo que hicimos”, explicó el titular de San Carlos.