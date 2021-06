Brasil juega al misterio y acrecienta el suspenso

Faltan muy pocos días para el arranque de la Copa América, que luego de varias idas y venidas se jugará en territorio brasileño, pero más allá de tener clara esa situación, aún se desconoce qué van a hacer los futbolistas y el técnico Tite, en un hecho insólito, ya que parece cosa juzgada que los protagonistas no van a disputar la competencia y que el entrenador presentaría la renuncia. Esto recién se va a dar a la luz el próximo martes, luego del juego ante Paraguay.



Además, hay contactos con los capitanes de otras selecciones y existe la posibilidad que se sumen a la postura de no disputar la competencia, algo que sería un escándalo.



Luego de que lo fue el triunfo ante Ecuador por las Eliminatorias, el plantel está confeccionando un manifiesto para dejar sentada su postura sobre la organización del certamen continental, en la que intentará despojar su decisión de connotaciones políticas en medio de la polémica por la situación sanitaria del país.



Los protagonistas buscarán dejar en claro que la determinación de jugar o no el torneo no representa un apoyo o un rechazo a la política de Jair Bolsonaro, que acordó la organización con la Conmebol.



La delegación vive un estado de deliberación interna sobre la posición respecto de la Copa América, después de dos reuniones infructuosas con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La postura estaría tomada y sería no jugar e incluso que se produzca la renuncia de Tite, una verdadera locura que llevaría a Brasil a presentar un combinado alternativo. Aunque todo puede pasar, no parece que los dirigentes den el brazo a torcer.