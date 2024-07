Canadá eliminó a Venezuela y jugará contra Argentina en semifinales

Argentina derrotó 1-0 a Ecuador, se instaló como primer semifinalista de la Copa América 2024 y esperaba por el vencedor del duelo entre Venezuela y Canadá, que se disputó ayer en Arlington.

Los canadienses hicieron historia y derrotaron 4-3 a Venezuela en la definición por penales, luego de empatar 1-1, por los cuartos de final de la Copa América 2024 en el AT&T Stadium de Texas y se verá las caras en semifinales con la Selección Argentina, que venció en los penales por 4-2 a Ecuador después de empatar 1-1 en los 90 minutos.

En ese sentido, y pensando en el equipo para el martes, la Selección Argentina se entrenó en Houston, donde sufrió y superó por penales a Ecuador para clasificarse a las semifinales de la Copa América. El combinado que dirige Lionel Scaloni inició así su preparación para el partido del martes a las 21 en Nueva Jersey, ante Canadá.

Los jugadores que estuvieron presentes ante Ecuador realizaron los tradicionales trabajos regenerativos y si bien todavía faltan algunos días para las semifinales, se especula con que Scaloni realizará cambios en el equipo. El entrenador de la Selección Argentina no quedó conforme con la actuación en la victoria por penales y, por tal motivo, no sería de extrañar que realice al menos una modificación por línea. La gran pregunta volverá a pasar por Angel Di María y si compartirá cancha con Lionel Messi.

Una de las buenas noticias que dejó la clasificación a las semifinales es que Lionel Messi no evidenció inconvenientes en relación a la sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha que había sufrido contra Chile y lo dejó afuera del partido ante Perú, en el cierre de la fase de grupos.

Los estudios que le realizaron no mostraron lesión alguna y su recuperación le permitió ser titular ante Ecuador. Tras la clasificación, Leo contó que durante la semana fue “tratando de sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, soltándome de a poco. En los últimos entrenamientos me sentí mejor y pensé que podía estar”.

“Me sentía bien, no tenía molestias, nada. Por ahí sí un poco del miedo psicológico de tener una lesión o una molestia siempre está, pero a nivel muscular no tenía nada. Me preguntó (Lionel Scaloni) si estaba para jugar y le dije que sí”, agregó.