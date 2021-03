Carbonero volvió a convertir y se sigue ganando el puesto

A pesar de que fue duda durante gran parte de la semana, Johan Carbonero le ganó la pulseada a Eric Ramírez y fue titular en la noche de ayer en el Juan Carmelo Zerillo. Con un gran inicio del partido donde fue de lo más desequilibrante, el colombiano supo tener dos chances claras de gol pero no las supo aprovechar y no pudo abrir el marcador a pesar de que era de lo mejor del equipo de Leandro Martini y Mariano Messera junto a Brahian Alemán.



En el segundo tiempo la suerte fue diferente para Carbonero ya que en una gran combinación con el uruguayo quedó mano a mano con Ezequiel Unsain y ahí sí aprovechó la gran asistencia para abrir el marcador en lo que ya era la noche platense. Luego tuvo otras oportunidades más donde el arquero del Halcón logró ahogar el grito del gol pero igualmente hasta los últimos minutos fue una de las armas preferidas en ataque para el Lobo que no pasó del empate.



Desde que ingresó en la Bombonera en la primera fecha de esta Copa de la Liga, supo ser uno de los mejores jugadores de Gimnasia en este inicio de torneo ya que siempre estuvo en el podio junto a Alemán y Guiffrey. Así con este gran presente, Mambita logra afianzarse en el once titular y demuestra todo su potencial y porque lo fue a buscar Gimnasia a mitad del año pasado.



Carbonero volvió a anotar después de casi cuatro meses ya que la última vez que metió un gol fue el 8 de noviembre cuando Gimnasia también empató pero fue 2-2 vs Vélez y en el Bosque.

El antecedente anterior había sido en su debut el 30 de octubre cuando convirtió frente a Patronato y también en el mismo escenario por lo que el Juan Carmelo Zerillo le trae suerte.



Sin dudas que el mediocampista volvió a demostrar su nivel y que la denuncia por tentativa de abuso y acoso sexual influyó en su rendimiento luego de lo que habían sido sus dos primeros partidos. El tema judicial se estancó sin novedades desde la Fiscalía ni la denunciante sobre cómo está la situación.



A pesar de esto, el colombiano de 21 años ayer tuvo una dedicatoria especial ya que luego de convertir fue a buscar el balón para ponerlo debajo de la camiseta y señaló hacia la platea techada donde estaba ubicada una mujer. Todo esto hace indicar que Carbonero volverá a ser papá aunque no hay certezas de quién era la mujer a la cual le dedicó ese festejo.