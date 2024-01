Che Marginal cargó por los palos y pasó de largo

Por GALOPÓN

Cuarta función del año en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 11 actos en la cartelera. El cotejo central de la tarde fue el Clásico Jockey Club Argentino

(L-1.400 mts.) y en forma desahogada logró imponerse Che Marginal dándole la razón a la cátedra, dejando en el camino a Surfing Boy. En tanto, Largo Man se quedaba con la tercera chapa del marcador.

Tradicional cotejo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el quinto turno en la grilla de la programación y contó con las seis competidoras ratificadas. El cierre de las apuestas mostró el aplastante favoritismo de Che Marginal con un sport de $1.45 sobre la chance de Largo Man ($2.70) y entre ambos se devoraron la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, el triunfo fue para Che Marginal, conducido eficazmente por el jockey Jorge Peralta (que reemplaza al lesionado Gonzalo Borda), que embaló en la recta a su conducido ganándole el tirón, y la carrera, a Surfing Boy.

Ni bien se abrieron las gateras en buen momento para todos los competidores, Largo Man salió como un balazo primereando a ­Husson Chuck que al formalizarse la carrera se le fue al humo, quedando cerca Che Marginal y luego Surfing Chuck, completando el lote Es Campero y Sun Seiver.

Descontados los 400 metros iniciales, venían a las trompadas adelante Largo Man y Husson Chuck prestándose la punta, mientras que Che Marginal y Surfing Boy no querían perder el ritmo. En tanto, Es Campero y Sun Seiver quedaban decididamente en un segundo plano. Así culminaron el opuesto y al venirse la curva de la calle 41 seguían en pugna por la vanguardia entre Husson Chuck y Largo Man, con Che Marginal y Surfing Boy esperando su momento. Así completaron la elipse y al pisar la recta a las dos punteras se le fueron encima Surfing Boy por afuera y el favorito por los palos. Faltando 200 metros pasó al frente Che Marginal y siguió viaje hasta el disco que cruzó con luz sobre Surfing Boy, quedando tercero Largo Man.

El pupilo de Marcelo Sueldo se movió en 24s.17/100 para los primeros 400 metros; 46s.76/100 para los 800 metros y 1m.11s.54/100 para los 1-200 metros, hasta completar 1m.23s.99/100 para los 1.400 metros de recorrido de pista normal.

La debutante Mamá Ocllo las liquidó en el último salto

El Premio Meneo (1.000 mts.), que rompía la acción en el teatro del turf, fue para la debutante Mamá Ocllo, que en medida carga en el disco postergó a la puntera La de Catalina por medio cuerpo, mientras que a la cabeza terminaba tercera Piba Cause, medio pescuezo por delante Mega Again, en una definición cerradísima.

El cotejo estaba reservado para yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado y nueve ejemplares lucharon por el triunfo, ya que Skin Galaxy, Cursora Dubai, Ellas Las Nadies y Mata Compadronas dejaron en blanco el compromiso. Gran favorita resultó Mega Again con un sport de $1,25 sobre la chance de Mamá Ocllo ($5,20), de tal manera que entre las dos se “comieron” la pizarra. En la pista, la debutante se alzó con la victoria, tapando en el mismo disco a La de Catalina que había realizado todo el gasto de la carrera, empleando 1m.00s.17/100 para los 1.000 metros de recorrido.

En el pique, sobresalieron La de Catalina y Lison Queen sobre Mahatma’s Girl y Verbena Fitz , mientras Mística Letal daba por tierra con su jockey Abel Giorgis. Ni bien se formalizó la carrera La de Catalina le sacó un cuerpo de ventaja a Lison Queen, escalonándose luego Mahatma’s Girl, Verbena Fitz, Mamá Ocllo y Mega Again.

Culminaron el opuesto con la puntera estirando a dos largos y medio la diferencia sobre Lison Queen, mientras se acercaban Mamá Ocllo y Mahatma’s Girl, quedando después Piba Cause y Mega Again.

Ya en la curva de la calle 41 se mantenía firme La de Catalina en la delantera perseguida por Lison Queen, Mamá Ocllo y Piba Cause, y de esa manera pisaron la recta con la puntera intentando la disparada. Cuando parecía que lo lograba en el mismo disco la tapó la carga de la conducida por el experimentado Walter Aguirre, quedando muy cerca Piba Cause y Mega Again.