Che Marginal viene de recibirse de clásico y este domingo vuelve a ser indicado

Arrancó el mes de febrero a todo galope en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer hoy un programa de diez actos —con muchos anotados en cada carrera— que se desarrollarán entre las 15 y las 19.30. Toda la atención de la reunión se centra en la definición del Especial “Haras Cumeneyen” (1.400 mts). Ubicado en el séptimo turno de programación, convoca a nueve reconocidos mediofondistas de 4 años y más edad, ganadores de tres o más carreras, que lucharán por los $1.840.000 de recompensa al que resulte victorioso.

Una carrera que cuenta con chances parejas entre cuatro o cinco ejemplares que ya dieron muestras de sus condiciones locomotivas. En tren de hacer nombres, nos vamos a quedar con Che Marginal, que viene de hacer el clásico en esta misma distancia, fue hace pocos días y cuenta con las mejores chances para repetir. Algo que va a intentar que no se concrete Fancy Model, otro que arrancó el año con todo, pues, tras hacerse ganador clásico, a los cinco días corrió como un león en el clásico “Emilio Casares” (L-1.200 mts) para quedar tercero de Pan y Circo. En el lote aparece el “eterno” Retracto al que siempre hay que respetar, al igual que Atrevido Electric y Chazki. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, así que se viene un “carrerón…” ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera - PREMIO:CREPITADA (2005) - DISTANCIA 1200 METROS.

Debuta 1 OJO CAPRICHOSO t 5 57 XX

6L 8L 7L 9L 2 MARSICO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 0L 8L 3 EL CARBONERO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

Debuta 4 THE BARBEER z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 2L 2L 2L 5 FAST KEY RAP z 5 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

9L 4L 6P 3L 6 DECIME GUACHIN z 5 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 9L 8L 0L 7 INVASORA REAL (H) zc 5 55 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 6L 7L 8 GALAN DE ALTAMIRA a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 4L 5L 9L 9 AS DE MESTRE zc 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7L 7S 5L 10 OJO MEJOR a 5 57 GARCIA WALTER L.-4

2S 6P 5S 5S 11 DANILO zd 5 57 VILLAGRA JUAN C.

2° Carrera - LA ADOPTIVA - Distancia 1100 metros

4P 9P 3P 4L 1 NOMENCLADORA a 6 57 XX

9L 6L 0L 8L 2 MOVIE STORM a 6 57 GUIDA JOAQUIN-4

7L 9L 4L 5L 3 CRIS GAUCHA z 6 57 GARCIA ROLANDO L.-4

3L 3L 5L 2L 4 HERCILIA z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

4L 0L 4P 8L 5 BLUE HEAVEN a 6 57 GARCIA TIAGO-4

4L 8L 5P 6L 6 MISS BOROCA zn 6 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7L 8L 7P 5L 7 LADY CATERINA zn 6 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2L 5P 0P 4P 8 ATENEA ATTACK zd 6 57 ALEGRE PABLO I.-4

3P 5P 2P 6P 9 SEÑORA DE LAS FLORESa 6 57 MATURAN WALTER R.

6L 0S 1L 7L 10 BELLA CENTOLLA JETz 6 57 GALLEGO ARIEL A.-4

3° Carrera - FORTUNATE BELL - Distancia 1000 metros

4L 4L 2L 7P 2 SOLO RAP z 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 4L 8L 8L 3 PORTAL DE USASTI z 6 57 SAEZ GASTON G.

7L 9P 1S 6P 4 REIKI JOY zd 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 9L 0L 9L 5 MICHELU t 7 57 ARIAS DANIEL E.

2L 4L 6L 3L 6 SEÑOR PELETERO z 7 57 MARTINEZ ELIAS D.

2P 3P 3L 2L 7 SECRET LASH zc 6 57 TORRES ROBERTO M.

7S 9L 6L 8L 8 COCO FREUD z 7 57 ROMAN JULIAN A.-3

3P 7S 2L 2L 9 LOOK MY WAY z 6 57 PERALTA JORGE L.

4° Carrera -MISS FINDER - Distancia 1000 metros

5L 3L 2L 4L 1 VICTORIA INC z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 2 QUE HECHICERA z 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

8L 0L 3 OPERA FADE z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

7L 9L 4 EMPEROR LADY z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

6L 5 TOP MOON z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 8L 0L 5P 6 FRAGOLA ILUMINATA a 3 56 PERALTA JORGE L.

5P 3P 7 DOÑA CHILA a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 0L 7L 8P 8 MISTICA PRINCESA z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

Debuta 9 HUNTER WILD z 3 56 ARIAS DANIEL E.

0L 3L 4L 10 ZAMBA DE VERANO a 3 56 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

0S 7S 5S 5L 11 ALMORA z 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.

Debuta 12 SALSA RIOJANA a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 13 ANTE TU ALTAR a 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

5° Carrera -GODZILLA - Distancia 1100 metros

1L 1d 3d 4L 1 WAVE RIMOUT z 6 56 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 3L 8L 0L 2 VICUNA MACKENNA (H)at 6 50 SAEZ GASTON G.

1L 3L 1L 1L 3 FUN KING z 6 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

0L 6P 8L 0L 4 LA PRO(H) z 8 54 GALLEGO ARIEL A.-4

1L 4L 2L 0L 5 EL BUEN ALAZAN a 7 56 XX

4L 9L 6L 0L 6 TUTTO BENE a 6 54 ARIAS SANTIAGO N.-2

3P 0S 4P 4P 7 LORENZO RYE z 7 62 XX

3P 5L 8P 0P 8 BIOGENESIS z 6 54 SINIANI EMILIANO F.

3L 1L 9L 8L 9 BOMBITA LETAL (H) a 6 52 LENCINAS DARIO E.-2

6° Carrera SHINING CHERIE - Distancia 2000 metros

4P 7P 4P 0L 1 VIENTOS DEL SUR z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 0L 6P 7L 2 PROSPECTO ÑOQUI zd 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

5S 7S 5S 0L 3 HADDOK z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

4L 4L 6L 4L 4 ICEFISH a 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 5 FANTASTICO CHAPARRONz 3 56 CAVALLARO JORGE E.

6S 3P 9S 6 ONLY LOVE a 3 56 LOPEZ MARIANO J.

7P 2L 0L 0S 7 INVENTARIADO at 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

9L 6L 0L 8 EDAION z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2T 4L 4P 0L 9 ES ESCRIBANO z 3 56 VALDEZ AGUSTINA B.-4

4L 2L 5P 5L 9a LAUGH OUT LOUD zd 3 56 PERALTA JORGE L.

7° Carrera - ESPECIAL HARAS CUMENEYEN - Distancia 1400 metros

0L 8L 4L 8S 1 THIS WAY z 8 64 ARIAS DANIEL E.

3L 4L 1L 6L 2 SPEED CATCHER z 4 52 MENDEZ KEVIN E.

2L 6S 1L 3L 3 FANCY MODEL a 4 54 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2L 0L 4L 4 KAMBAI VERA t 4 54 RIVAROLA JUAN C.

1L 0L 3S 1L 5 CHE MARGINAL a 5 58 PERALTA JORGE L.

9L 4L 0L 4L 6 RETRACTO a 5 58 SAEZ GASTON G.

1P 4S 3S 1S 7 NEGADOR SERIAL a 5 54 CABRERA ANIBAL J.

1P 7P 4P 1S 8 ATREVIDO ELECTRIC z 4 54 LAVIGNA FRANCISCO J.

1L 2S 0L 3P 9 CHAZKI a 5 58 VILLAGRA JUAN C.

8° Carrera MISS FINDER (2º TURNO) - Distancia 1000 metros

Debuta 1 PLENA CONFIANZA a 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

7L 8L 6L 3L 2 LUNA DE VEDIA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 8P 3 LOCAL NEWS z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 2L 6P 4 FLOR ESCONDIDA zd 3 56 MARINHAS ANDREA S.

5L 5 PAYADORA FILOSA z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 6 FORLITA ROLL z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0P 0P 8S 4S 7 CUMULA zc 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

0S 0S 6L 8 LA KUPPE z 3 56 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

Debuta 9 LA EMPILCHADA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 5L 4L 5L 10 QUIET SEÑERA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

8L 0L 7L 0L 11 ANGELINA CONVER z 3 56 SAEZ GASTON G.

0L 12 NASHVILLE BLUE z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

3L 7L 3L 3L 13 CHAQUEÑITA PRIZE at 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

9° Carrera -BENEFACTORA - Distancia 1400 metros

1L 8L 7L 6L 1 NADI CAT z 4 54 SOSA LUCAS O.

1L 6L 8L 4P 2 LIGHT AT THE END z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 5L 2L 2L 3 ESTRELLA CLASICA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

1L 1L 4L 6S 4 SUPER CELESTIAL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 5L 6L 3L 5 GRANDVALIRA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

5L 3L 2L 4L 6 EMPERADORA DEL ARTEt 4 57 CHAVES URBANO J.-2

1L 1L 3L 4S 7 LAMPADA MAGICA (BRZ)zn 4 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

3P 6P 4P 1L 8 ILUNTASUNA z 5 52 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

4L 1L 6S 9L 9 BLOOD PORTEÑA a 5 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

2S 2L 4L 1L 10 QUE MAS DECIR a 4 57 PERALTA JORGE L.

7L 3L 5L 6L 11 EAU CLAIRE at 5 55 VILLAGRA JUAN C.

10° Carrera -ANAMIKA - Distancia 1200 metros

0S 6P 4S 1 TYPE D'ORO z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

7L 2 NACE UNA ESTRELLA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 3L 5L 2L 3 MODOSITA EVA z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

7S 4S 4S 2S 4 EMANA TERNURA a 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

6L 5P 6P 7L 5 TARGARYEN z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 2L 3L 2L 6 ESTRELLA TALENTOSAa 4 57 GARCIA WALTER L.-4

9L 0L 0L 5L 7 CRIOLLA SOY z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

4L 8L 6L 6L 8 GANADORA EVA a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

0L 0L 0L 0L 9 FANTASTICA JOYA z 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4

0L 0L 10 VICTORY SERENA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 7L 0L 0L 11 AFTER DUBAI z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

6L 9P 0P 3L 12 PEQUEÑA VICTORIA t 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

0L 8L 0L 9L 13 BABY CHARITA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 11 – 6

2da.) 8 – 4 – 1

3ra.) 1 – 7 – 9

4ta.) 1 – 7 – 6 - 2

5ta.) 1 – 5 – 7

6ta.) ( 9 – 9 A) – 8 - 1

7ma.) 5 – 3 – 6

8va.) 2 – 13 – 4 - 5

9na.) 3 – 7 - 4

10a.) 3 – 4 - 6 – 12