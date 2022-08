"Chiquito" Romero llega a Boca

Luego de que Boca no haya podido concretar el sueño de fichar a Cavani, siempre estuvo latente la posibilidad de sumar también al ex arquero de la Selección Argentina, y más teniendo en cuenta que Agustin Rossi no renovará contrato y se quedará en la institución hasta el 30 de junio de 2023, fecha en la que el futbolista quedará libre.

Dada la situación, la dirigencia xeneize buscó un nuevo arquero y el elegido fue Sergio "Chiquito" Romero. El jugador de 35 años se realizó los estudios esta tarde y será presentado en La Bombonera hoy a las 20 hs.

En un libro de pases que cierra justamente a la misma hora que la presentación, el club se movió a contrareloj para poder hacerse del golero que ya habia estado previamente visitando el predio de Boca aumentando los rumores de su contratación.

Si todo sale como lo esperado, y nada ocurre en estas horas, el golero firmará hasta diciembre de 2024.

Romero viene de jugar en Venezia, equipo de la Serie A que descendió en la ultima temporada, siendo éste la ultima parada del arquero que inició en Racing, que tuvo su paso por el Manchester United y que supo defender la camiseta de la Selección Argentina.