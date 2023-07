Cita de veloces, entre el presente de Rigoni y el regreso de Tex For Sale

Primera función de la semana en el teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante megaprograma de 15 actos entre las 13 y las 20. El momento culminante de la reunión será el Especial Salónico (1.100 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, un cotejo que promete emoción y vértigo desde la suelta hasta a la raya. Ocupará el octavo turno de la programación con un premio de $1.028.500 al ganador.

Del listado de nueve competidores, se destaca las posibilidades del pupilo de “Yei Yei” Martínez, de buen presente porque todavía está fresca su última victoria (el martes 4 pasado), jugándose desde el pique a la raya para vencer muy fácil a Hello Nacho. Por este antecedente defenderá nuestro voto contra la reprise (no corre desde diciembre del año pasado) de Tex For Sale, cuando se alzara con un Hándicap en San Isidro. Vuelve a esta pista donde es ganador clásico, y si supera la reprise, será un rival de sumo riesgo para el que raye. Se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 13:00 - PREMIO: BALEADOR - Distancia 1.700 metros

2L 4L 4L 3L 1 ADORADO POINT z 5 57 ARIAS DANIEL E.

8L 6L 3L 4L 2 RAFAEL DAN a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

8L 9L 8L 3 BLOOD FOR CHULLO z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 0L 8L 5L 4 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5P 6L 6L 9S 5 ROMANO KIIN HA z 6 55 GARCIA WALTER L.-4

3S 0S 8S 0S 6 CITY SIX z 5 57 MATURAN WALTER R.

4L 4L 2L 2L 7 VERTICAL SPEED z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9L 8L 0L 9L 8 SNIPJINSKY z 6 55 PINTOS JUAN I.-4

0L 8L 6L 0L 9 EMM SEDUCTOR z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

2° Carrera HORA: 13:30 - PREMIO: BULLIANTE - Distancia 1.600 metros

9L 1 BELEROFONTE zc 3 56 CABRERA ANIBAL J.

4L 3L 2 ICEFISH a 3 56 ARIAS DANIEL E.

5L 5L 3 BUTAN NAT zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 9L 9L 4 FURIOSO MANNER z 3 56 CHAVES URBANO J.-3

4S 5 JUNGLE JACK a 3 56 BORDA GONZALO D.

6L 6 CHE SOBON z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

2L 4S 7 RIO BENNETON z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

2L 8 EMM GIULIO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: BATUTA - Distancia 1.200 metros

5P 2P 3P 1S 1 EMMA NOVELA at 3 56 PEREYRA WILLIAM

8S 3L 1L 2 UNA PASIONAL a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

3L 1L 0L 4L 3 ICONA POP z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.

2L 5L 1L 3L 4 LADY PIRATA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 5L 2L 1L 5 INSIDE DANCER t 3 56 AVENDAÑO JOSE M.

3S 1S 8S 2L 6 KEIRA z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: RELATORA - Distancia 1.100 metros

6L 6L 8L 0L 1 A PURA MAGIA zd 6 57 CACERES LUIS A.

3L 7L 2S 6S 2 QUE CORREDORA a 6 57 VILCHES FERNANDO M.

0L 2S 0P 0L 3 AGLED zc 6 57 ARIAS DANIEL H.

3L 2L 4L 1L 4 PIPORE SLACK z 8 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 0P 5P 7P 5 SAROOKH zd 7 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 0L 1L 3L 6 AMANTE DESPECHADA z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 5L 0L 9L 7 TROYANA DEL SOL z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 9L 2L 0L 8 SONATA HALO z 6 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

6P 2L 7L 6L 9 FAHDA z 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

5° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: MAT-BOY - Distancia 1.000 metros

2L 6L 2L 9S 1 ANDES NEVADOS a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 7L 7S 3L 2 GLORIOSO ALICHAMP z 4 57 ARIAS DANIEL E.

Debuta 3 COSANOSTRA CAP a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 4 OTHER FRIENDS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 5 SISSON CATCH z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

3S 9P 4S 6S 6 PASO DE LARGO z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

0L 7 ESPIRITU LEGIONARIO z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7P 3L 4L 0P 8 GRILLDADO z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

8P 5L 9 DISTINGUIDO JOHN z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 8L 10 NEBEK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

2P 11 MELO DEX a 4 57 BORDA GONZALO D.

7P 12 EL VIEJO JUAN zc 4 57 PERALTA JORGE L.

5S 0P 7S 13 TOTO PLUS z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: CRIOLLAZA - Distancia 1.500 metros

1L 4P 1 BABE WINNER z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

3S 3P 4P 2L 2 MARINA DE SANTIAGO z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

5P 1L 3 BIONIC WOMAN a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 2L 1L 6L 4 LIVELY z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 0L 9L 0L 5 MEM'S GISELA z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 2L 5L 7L 5a THE EMERALD z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

6S 4L 4P 3P 6 ENSALADA RUSA a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 8L 6L 9L 7 TOCANDO LA CIMA t 5 57 MOREYRA WILSON R.

2L 3L 3L 1L 8 INTERPROUD z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: JEFAZO - Distancia 1.300 metros

3L 1L 1 DECAN DALL a 3 56 MUÑOZ RICARDO J.

3L 2L 1L 4L 2 VETERANO DE GUERRA z 3 56 BORDA GONZALO D.

1L 4L 2L 3L 3 ENDO VERDE a 3 56 LENCINAS DARIO E.

2L 1L 4L 2P 4 MAIPO FELIZ z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

6S 4S 8S 5S 5 HARMONISTIC z 3 56 BANEGAS KEVIN

1L 3L 6 HUSSON CHUCK z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8° Carrera HORA: 16:30 - ESPECIAL SALóNICO - Distancia 1.100 metros

6L 9L 1L 3L 1 ANGEL POETA a 5 52 AGUIRRE WALTER A.

2L 2L 4L 1L 2 RIGONI z 6 58 ORTEGA PAVON EDUARDO

7L 8P 3L 1L 3 BIOGENESIS z 6 54 LENCINAS DARIO E.

4L 2L 1L 2L 4 MARKEL z 4 52 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 3L 1L 3L 5 SUN SEIVER z 4 52 XX

3L 5S 5L 2d 6 CITY PURE t 8 58 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

1L 6L 2L 1S 7 TEX FOR SALE z 4 54 CORIA FACUNDO M.

1L 3L 8P 8L 8 D'OR VAN a 7 60 ARIAS SANTIAGO N.

3L 7L 2L 3L 8a HIT TIFON z 5 60 PEREYRA WILLIAM

9° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: EL PROVINCIAL - Distancia 1.000 metros

4L 0L 4L 6L 1 CATASTRO z 6 57 GONZALEZ JOSE N.

4S 3S 7S 0P 2 KUBRICK zc 6 57 SAEZ GASTON G.

2L 7L 0L 5P 3 COCO FREUD z 7 57 CAVALLARO JORGE E.

5P 5P 8P 9L 4 TOM SAWYER z 7 57 ARIAS DANIEL E.

5L 8L 2L 2L 5 UNLOCK YOUR WISH z 7 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 2L 3L 5L 6 TORRE MADERO z 7 57 LENCINAS DARIO E.-3

7L 1L 3L 9L 7 IL BORGO z 6 57 PERALTA JORGE L.

7L 0P 7L 0P 8 SEÑOR PELETERO z 7 57 BORDA GONZALO D.

8P 6P 6P 1L 9 DARTE UN ABRAZO z 6 57 BRIGAS LUIS D.-2

3L 0P 0L 7L 10 SUPER FUGAZ z 8 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

4L 0L 4L 4L 11 SOLO RAP z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

2S 1S 0L 9L 12 EL INCORDIOSO a 6 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

7L 8L 2L 6L 13 VITAMINICO a 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

10° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: PRETTY NIGHT - Distancia 1.600 metros

1L 7L 6L 0L 1 CITY OF FURY a 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

2L 9L 5S 8L 2 STUVEN z 4 57 CARRIZO PABLO D.

3L 1L 2L 3L 3 EDIFICATION z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 3L 1L 4 RE GUESS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3S 5S 5P 4P 5 THE GUN z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

2S 1S 9S 8S 6 EL TINTO z 4 57 MOREYRA WILSON R.

6S 1P 4P 7 VUELTA A LAS DUNAS z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

0L 7S 0S 9L 8 VALOR LATINO z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 3L 2P 1L 9 EMPATO O GANO z 5 55 XX

5L 2L 1L 7L 9a GRAN LOGRO z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

11° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: MAT-BOY (2 TURNO) - Distancia 1.000 metros

8P 3P 7P 5L 1 ALTO BRAZIL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

Debuta 2 DIVO SUREÑO a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5S 5S 3 AMIGUITO VIRGEN z 4 57 CARRIZO PABLO D.

8L 0P 4 PATRICIO CAP z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 5 RADIO AFICIONADO t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

6L 6L 5L 7L 6 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

3L 3L 2L 3L 7 CUANTO VALES zn 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 3L 6L 4L 8 LUCA CHANGRETTA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 0L 9 CANDY POTRI zc 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 0L 6L 2L 10 NAIPE FINO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

7L 7L 6L 6L 11 LUCERITO CANDY t 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

3L 5L 3L 7L 12 CAPITAN JOY a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 13 SIMPLEMENTE HALO z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

12° Carrera PREMIO: RELATORA ( 2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

6L 4L 6L 1L 1 A TIRAR DEL CARRO t 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 4L 1L 0P 2 KHULIGAN a 8 57 CHAVES URBANO J.-3

8L 4L 2L 1L 3 BELLA AMANECIDA zc 6 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

9L 8P 2P 6L 4 INFORMATE SOLE a 7 57 VILLAGRA RAUL E.

8P 3L 2L 3S 5 MAHIDEVRAN a 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 0L 6L 0L 6 DE INTXORTA z 7 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4d 4d 8L 5d 7 TOPADA LETAL z 7 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 0L 4P 9P 8 MELANIA z 7 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

1L 3L 4L 7L 9 DOÑA TACAÑA z 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

13° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: INJUSTICIA - Distancia 1.000 metros

3L 1L 0P 7L 1 ALLAIA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2L 2L 4L 3L 2 DELICADEZA BOMB z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

8L 1L 3 BABY SANTORINA z 4 57 GOMEZ DARIO R.

6S 5L 2L 1L 4 META GANCHO z 4 57 FLORES JAIRO E.-4

5L 5L 5L 4L 5 TULLOW z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 9L 0L 8L 6 SOLITA EN DUBAI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

1L 7 DAMA PORTEÑA z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

1L 9L 6L 3L 8 ELVISH DREAM z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 7L 5L 3L 9 BLUE AGAIN a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

8P 1L 7L 2L 10 LA BUTA TEX z 4 57 PERALTA JORGE L.

5P 4L 1L 6L 11 FRAU JOSEFINA a 4 57 BORDA GONZALO D.

0L 9L 5L 0L 12 CHISPA BEST a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

1L 6L 0L 6L 13 WHITE RATE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

14° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: LA GLORIA - Distancia 1.200 metros

0S 9S 6L 0L 1 ARENA BLANCA a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4S 5P 7P 0S 2 LA JEFA a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

7L 8L 9L 3L 3 BEAUTY LITTLE STAR z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

9P 4 MONEY WARD a 4 57 ZAPATA IVAN M.

6L 0L 0L 6L 5 ROKU GIN z 4 57 CHAVES URBANO J.-3

0L 9L 4L 7L 6 NADI CAT z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

0S 7 IN MY TREE a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 2L 3L 9S 8 LADY IN RED z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 3L 0L 4L 9 DISTINGUIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

4S 4S 0S 0L 10 MISS HECHICERA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

5L 11 LUCIANA CAPA zn 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

6S 5S 5S 12 DONA DO SO a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

Debuta 13 SONG OF YVELINES z 4 57 JURI FABIAN R.

15° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: REFUSILO - Distancia 1.400 metros

2L 7L 6L 0L 1 ARETHA z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

0L 0L 9L 8L 2 FRIDA SLAM z 6 55 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

4S 5S 3 BOMB WAVE t 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

0L 0L 6L 0L 4 TAPE ALBERTINA a 5 57 SAEZ GASTON G.

6P 5S 7P 5L 5 MADEMOISELLE IVONNE z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 2L 2L 5L 6 PETITE CHIMO zd 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

9Z 0Z 7 MISS REBELDE z 6 55 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

0S 8 DANIELA J zd 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0P 9P 0P 0P 9 JULIE KEN a 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 5L 8S 7S 10 CHE SICILIANA a 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 0L 8L 11 LES GANA IGUAL a 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

7L 6L 3d 4d 12 LA GARGOLA z 6 55 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

9P 3P 0P 0L 13 ZORRITA MAULA z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 5L 8L 4L 14 COQUETA PAT t 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8P 2P 0P 4S 15 Q'LINDA BOBY z 6 55 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

Candidatos para esta tarde

1ra.) 7 – 1 - 2

2da.) 8 – 5 - 7

3ra.) 4 – 6 - 2

4ta.) 6 – 8 – 2

5ta.) 11 – 4 - 2 - 1

6ta.) 1 – 2 - 6

7ma.) 3 – 6 - 4

8va.) 2 – 7 – (8 – 8A)

9na.) 5 – 6 – 13 - 11

10a.) 7 - 3 – (9 – 9A)

11a.) 7 – 10 – 8 -12

12a.) 5 – 8 – 9

13a.) 10 – 2 -9 - 7

14a.) 8 – 3 –1 2

15a.) 6 -15 – 3 -1