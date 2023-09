Comas sigue al frente del Rojo

Luego de la gran igualdad en el 12 de Octubre frente a El Porvenir, en el regreso al fútbol para el equipo de Defensores de Cambaceres, se desarrolló en la Sede Social ubicada en San Martín 715 la Asamblea General Ordinaria, donde quedó decretado que Cristian Comas seguirá siendo el presidente del Rojo de Ensenada, una de las instituciones más importantes de la región.

La del actual mandatario fue la única nómina presentada para los comicios, por lo cual continuarán en el club por dos años más, con algunos cambios en los cargos: se modifica una de las vicepresidencias, y también hay movimientos en la secretaría de actas y en el área de prensa.

Pasando en limpio, la comisión quedó conformada de la siguiente manera: Presidente, Cristian Comas; Vicepresidente, Pablo Díaz; Vicepresidente primero, Jesica Mazzilli; Vicepresidente segundo, Pablo Urrutia. El secretario general es Julio Varela Quipildor; mientras que el intendente de la ciudad, Mario Secco, estará presente como suplente en el tribunal de honor.

Desde su llegada a Cambaceres, la gestión de Comas hizo un gran trabajo, haciendo que la institución pueda abrir su flamante polideportivo en el 12 de Octubre.

Al mismo tiempo, hubo un gran crecimiento de la masa societaria, lo cual hizo que la entidad cobre un rol social muy importante.

En lo deportivo quizás los resultados no fueron los esperados, ya que Defensores no pudo ser campeón. Sin embargo, la ilusión está puesta en armar un buen grupo para competir de la mejor manera en la Primera C Metropolitana en 2024 y poder volver a disputar la Copa Argentina, un desafío más que interesante para la institución.

Se vienen tiempos claves y seguramente de mucho crecimiento para un club que se lo merece, que es gigante y estaba dormido. Un club que enaltece a toda la región y, lo más importante, contiene a miles de jóvenes de la ciudad.