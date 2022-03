¿Comienza el final de una camada?

En medio de la alegría por un gran partido hecho frente a la Vinotinto, que cerró la presencia argentina de local en las Eliminatorias, Lionel Messi (en declaraciones televisivas) y Ángel Di María (a través de un posteo en Instagram) han comenzado a despedirse de la camiseta albiceleste, dando a entender que en el Mundial en Catar, a finales de año, se darían sus últimas actuaciones. En el caso del mejor jugador del mundo, en el campo de juego habló con las transmisiones oficiales, donde dejó a todos boquiabiertos con sus palabras: “Queda Ecuador, no sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, los partidos que tenemos de preparación, en junio, septiembre, octubre. Después del Mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial van a cambiar muchas cosas”, afirmó.

De esta manera, el “10” argentino deslizó que piensa dar un paso al costado y empezar a dejar el lugar a futuras generaciones, como así también dar una clara muestra del desgaste que implica cada convocatoria sumado a las exigentes temporadas que tienen los equipos en Europa con muchos partidos durante el año calendario.

A pesar de esto, Messi también agradeció a la gente: “Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada vez me lo demuestra más. Soy un agradecido, después de la Copa fluye todo natural, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Terminamos este último día, porque no creo que podamos volver a Argentina antes del Mundial”.

Respecto a Fideo, que también disfrutó mucho del público tras pasar feos momentos siendo resistido pero que cambió la historia con el gol en la Copa América, en la madrugada de ayer puso en su Instagram un posteo que causó emoción en los hinchas albicelestes: “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche de maravilla es poco”.

Además, agregó: “Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora sí, felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. ¡Vamos Argentina!”.