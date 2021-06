Comienza la Eurocopa, con público en las tribunas y en diferentes ciudades

Al igual que la Copa América, la Eurocopa se iba a disputar el año pasado y con motivo de que se cumplían los 60 años de la primera edición del torneo, la idea de la UEFA fue distribuir el certamen en 12 sedes. Pero debido a la pandemia que dejó más de 1,2 millones de muertos en Europa, se postergó 364 días, mientras que serán 11 sedes porque Dublín se bajó. Olímpico de Roma, Wembley, Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Múnich, Sevilla y San Petersburgo fueron las elegidas.



Con un ritmo de vacunación más avanzado que en otras partes del mundo y después de varios partidos importantes que fueron prueba piloto, la Eurocopa tendrá público ya que fue lo que buscó la UEFA con mucha intensidad y lo que hizo que Bilbao reemplace a Sevilla y Dublín se baje como sede. La cantidad de espectadores variará según la ciudad y de las normas dispuestas por los gobiernos.



Por ejemplo, en el Puskas Arena de Budapest no habrá restricciones y podrán ir los 61 mil espectadores que permite el estadio, mientras que el Allianz Arena de Munich permitirá el 20% de sus localidades que son alrededor de 14 mil personas.



En los otros nueve escenarios, la presencia autorizada será entre el 25 y el 50 por ciento de la capacidad de cada uno. En todos los casos se implementarán medidas de seguridad como el uso obligatorio y permanente de barbijo, la presentación en el acceso al estadio de un test de Covid-19 con resultado negativo o un certificado de vacunación y el ingreso escalonado en distintas franjas horarias.

¿Quiénes son los candidatos?

Con la novedad de que la lista final será de 26 jugadores, 3 más de lo habitual, el partido inaugural de la Eurocopa será entre Italia y Turquía a las 16 en el Olímpico de Roma, mientras que la final será exactamente en un mes en el estadio Wembley de Londres.



Serán 24 equipos divididos en 6 grupos y cuyos encuentros se llevarán a cabo en dos ciudades, los dos primeros de cada grupo avanzarán junto a los cuatro mejores terceros. Portugal con Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del certamen, irá por la defensa del título tras la final ganada a Francia en París, mientras que los Galos son los principales candidatos por el plantel que tienen sumado a que son los últimos campeones del mundo.



Bélgica es otro de los equipos que está bien posicionado con varias estrellas pero que todavía en el último tiempo no pudo plasmarlo en títulos, mientras que Inglaterra, con mucha juventud que dio que hablar en las últimas temporadas, quiere quedarse con el título en el mítico Wembley. España y Alemania son otras selecciones que no se pueden dejar afuera de esta lista de favoritos y que sobre la base de sus últimas generaciones, consiguieron ser campeones del mundo y ser de las mejores selecciones por lejos.



Italia y Países Bajos, con su historia y en la búsqueda de la resurrección, no se quedan atrás, mientras que Erling Haaland no tendrá el honor de jugar al no conseguir la clasificación con Noruega.