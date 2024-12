Con Cachete en la mira, River busca a un crack uruguayo

Con el Mundial de Clubes como gran objetivo en el horizonte, Marcelo Gallardo buscará renovar de gran forma a su River Plate. Como ha manifestado a lo largo de este 2024, no es el plantel que él pretende para competir y ser protagonista en esta puja con los mejores equipos del mundo; pero también para hacer un buen papel en el torneo argentino y principalmente la Copa Libertadores, donde la brecha con los elencos brasileños se ha vuelto muy grande.

Más allá de eso, el Millonario intenta pensar en positivo y de la mano del Muñeco tratará de consagrarse en el 2025. Para ello, el director técnico le ha pedido a Jorge Brito y los miembros fuertes de la dirigencia hacen un esfuerzo en el mercado de pases y así sumar jerarquía al grupo superior, con varios nombres que han trascendido.

Uno de los que más le gusta a Napoleón es el mediocampista ofensivo Leonardo Fernández, que hizo una temporada excelente con Peñarol de Montevideo, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores y fue campeón del fútbol uruguayo. El pase del volante pertenece al Toluca de México, que está dispuesto a venderlo, pero por una cifra elevada.

River ya envió una primera propuesta, pero no convenció en lo económico a los mexicanos, que pretenden alrededor de 7 millones de dólares, un monto importante para un club argentino. El técnico del equipo, Antonio Mohamed, no lo tendría en cuenta, por lo que la presión del jugador podría ser un factor clave en la operación, aunque el Carbonero presiona para contar con él.

Los de Gallardo van a comenzar con la pretemporada después de Año Nuevo, viajarán a San Martín de los Andes para hacer los primeros trabajos de activación en un lugar soñado y tratar de preparar de la mejor forma a los jugadores.

Quarta por Montiel

La negociación entre River y Lucas Martínez Quarta ya tiene luz verde, puesto que el defensor central pretende volver a ponerse la camiseta roja y blanca; aunque falta una parte clave: negociar con la Fiorentina de Italia, dueña de la ficha del jugador, que lo tiene tasado en alrededor de 7 millones de euros.

Esto no haría caer la operación por Gonzalo Montiel, al contrario, ya que empezaron los contactos entre Gallardo y el propio Cachete, aunque para que salga del Sevilla de España habría que desembolsar una cifra de dinero, pero no muy elevada, puesto que el lateral derecho no tiene consideración.