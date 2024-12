Estudiantes con Foster Gillett y la Libertadores en la mira

Juan Sebastián Verón volvió a elegir su cuenta de Instagram para comunicar noticias importantes a la familia Pincha. En un posteo reciente, la Brujita confirmó avances en el acuerdo con Foster Gillett, el empresario estadounidense que promete transformar a Estudiantes en un gigante deportivo y social.

El plan, que deberá ser aprobado en una Asamblea de socios en febrero de 2025, contempla una inversión progresiva de entre 150 y 200 millones de dólares. Este desembolso se destinará a fortalecer el plantel, mejorar la infraestructura y desarrollar proyectos sociales. Según Verón, el objetivo es claro: “Consolidar al club como una potencia deportiva y social, y competir con los clubes más grandes del continente”.

Mientras tanto, los dirigentes y Eduardo Domínguez trabajan en la conformación de un equipo que esté a la altura de las expectativas. El Pincha ya tiene su lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, ocupando el bolillero 2. Esto lo pone en la misma línea que equipos como Olimpia, Liga de Quito e Independiente del Valle, entre otros.

El sorteo preliminar definirá a los cuatro equipos que avanzarán desde las fases iniciales. Entre los posibles rivales del Pincha aparecen Carabobo, Bucaramanga, y hasta Central Córdoba. También se especula con la posibilidad de que Boca, si clasifica desde el repechaje, comparta grupo con Estudiantes.

La ilusión crece en La Plata. Entre el ambicioso acuerdo con Gillett y el desafío continental, los hinchas sueñan con un 2025 que podría ser histórico para el club.

Entre las certezas para el entrenador, y después de haber conseguido el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, y con el plantel de vacaciones, quedaron confirmadas cuatro situaciones de mayor ascendencia que seguirán camino, dejando un enorme vacío en el vestuario.

Los primeros casos son los de Pablo Piatti y Federico Fernández quienes se retiraron campeones de la actividad profesional. Ambos volverán a vivir a Europa con sus familias. Por su parte, Luciano Lollo no seguirá en el Pincha ya que también termina su contrato y el Cuerpo Técnico decidió no renovar sus servicios. El último y emblemático caso es el de Enzo Pérez quien anunció personalmente que no renovará su vínculo con el club platense y su futuro es incierto.

En cuanto a los refuerzos, se espera concretar la llegada de Imanol Machuca en los próximo días.