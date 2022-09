Con goles de Frías y Ríos, Defensa le ganó a Estudiantes en UNO

Estudiantes no pudo ante Defensa y Justicia en UNO y cayó por 2 a 1 a pesar de tener gran parte del segundo tiempo un jugador más por la expulsión de Andrés Ríos a los 22 minutos.

Si bien no jugó un buen partido, dio la sensación de merecer algo más ya que los de Varela aprovecharon lo poco que tuvieron y Estudiantes no corrió con la misma suerte, a pesar de no generar muchas situaciones de gol.

Los errores del Pincha en el manejo de la pelota hicieron que pierda el partido y un reflejo de eso es el segundo gol donde Galván recupera la posesión en la mitad de la cancha, con una transición rápida, que derivó en el centro a Ríos para conectar de cabeza a la red.

El primero había llegado luego de un rebote que capturó el defensor Frías en el borde del área, que ejecutó de primera y al palo más lejano de Andújar.

Boselli marcó el descuento de cabeza llegando al primer cuarto de hora de la segunda etapa pero no pudo empardar las cosas a pesar de contar con un hombre de más.