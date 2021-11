Con la mirada fija en Vélez

in prisa pero sin pausa. Tras el gran triunfo en Mendoza ante Godoy Cruz, Estudiantes no tuvo descanso y, al igual que el miércoles, ayer se entrenó en el Country Club de City Bell con la mira puesta en el duelo de mañana ante Vélez Sarsfield. Con dos victorias al hilo y la seguidilla de 8 partidos sin ganar en el pasado; los dirigidos por Ricardo Zielinski trabajan con tranquilidad, aunque con poco tiempo para encarar el próximo compromiso ante uno de los equipos más regulares del certamen. El Fortín, que llega a este partido con la clasificación asegurada a la próxima Copa Libertadores de 2022, está segundo en la tabla anual y cuarto en el campeonato actual. No será sencillo, por eso el Ruso quiere tener a todos su soldados listos para otra batalla. El duelo será mañana 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 23 de la liga Profesional y con el arbitraje de Nicolás Lamolina. ¿El último antecedente del árbitro con el Pincha? La séptima jornada y el empate 1 a 1 con Banfield en condición de visitante. Llegará a UNO acompañado por Diego Bonfa y Norberto Páez como asistentes, y Sebastián Zunino como cuarto.

Una de las figuras más cuidadas

El encuentro será clave y el último previo al clásico ante Gimnasia en el Bosque, por eso, con pocos días de descanso y con una seguidilla de partidos importantes, el Ruso intenta administrar la mayor cantidad de cargas posible de sus futbolistas. En este sentido, uno de los que está entre algodones es una de sus figuras: Gustavo Del Prete. En la práctica matutina de ayer en el Country, el goleador de Estudiantes no pudo estar a la par de sus compañeros debido a una sobrecarga en los gemelos y un golpe en el cuádriceps. Sin embargo, según pudo averiguar El Clásico , no tendría inconvenientes para jugar el partido de mañana ante el Fortín . De todos modos, intentarán no exigirlo si no es necesario, ya que el clásico ante el Lobo está a la vuelta de la esquina. Respecto a esto, los dirigentes del Pincha recomendaron que el derbi platense se dispute el domingo 5 de diciembre a las 17 h, lo que le daría mayor descanso al plantel del Ruso, entendiendo que tuvo tres partidos en siete días.

Además, con el objetivo cerca (clasificar a la Libertadores 2022), el entrenador Albirrojo no rotará y apostará a repetir la mayoría de los jugadores que estuvieron en el triunfo ante Huracán y frente a Godoy Cruz en Mendoza. No obstante, podría haber una modificación; ya que Manuel Castro se encuentra recuperado y podría meterse en el once inicial, en lugar de Nicolás Pasquini.