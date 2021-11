Ponzio: "Yo creo que llegó el final"

River se consagró campeón del fútbol argentino, tras siete años. Tras levantar el trofeo, Leonardo Ponzio valoró vivir otra vuelta olímpica. El referente del Millonario, que se convirtió en uno de los jugadores más ganadores con 16 títulos, elogió a Gallardo.

"Gallardo tiene esos detalles y es muy pensante. El partido fue intenso, más allá que el resultado marca otra cosa. Uno no nació acá, pero encontró un lugar donde pude ser yo. El contexto era favorable, porque soy un jugador con sacrificio", destacó.

Por otro lado, dejó en claro que será el final de su etapa en River en estos últimos encuentros que quedan en el semestre: "Yo creo que llegó el final y chances hay porque me siento bien. No hace falta que me convenzan, pero uno tiene que saber que es el final".

También dejó en claro que quiso retirarse en la pandemia, pero que hubo un compañero que lo motivó a seguir: "Tuvimos reuniones con Enzo Pérez durante la pandemia y eso influyó para que no me retire. Él habló conmigo y me hizo ver cosas junto al grupo, para que me quede. Lo que me dijo, me ayudó y decidí seguir. Voy a estar a disposición en los últimos tres partidos que quedan, porque tengo contrato hasta fin de año".