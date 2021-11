“Gimnasia tiene un gran arquero y el clásico está muy parejo en la previa”

Gabriel Flores tiene más de 70 años, fue campeón del mundo con Estudiantes y esconde una particular historia en los clásicos contra Gimnasia.

Sin haberse lesionado y desafiando lo que muchos le decían, el Bambi se retiró del fútbol a los 24 años, pero nunca se alejó del deporte.

Hoy tiene 73, y el próximo 18 de enero festejará un nuevo cumpleaños con sus amigos del centro de La Plata.

Histórico habitué del bar Costa, ayer fue el centro de referencia de una mañana nublada que lo encontró reviviendo anécdotas en la previa de otro clásico entre Estudiantes y Gimnasia.

Historias de café, recuerdos de Juventus y vivencias de un hombre que todavía va al gimnasio, que mantiene casi el mismo peso que cuando era jugador, pero que decidió de forma tempranera dedicarse a otra cosa.

—¿Cómo te fue en la cancha de ­Gimnasia?

—Bien, bien. Me acuerdo que jugó varios partidos, pero uno de ellos fue en una Copa de verano en la que Bilardo le terminó pegando un cabezazo a mi amigo Hugo Gatti. La hinchada de Gimnasia siempre fue brava y un día hasta me tiraron un cajón de plástico de esos en donde venían las botellas de gaseosa.

—¿Y qué pasó, se suspendió el partido?

—El cajón rebotó en la red del arco, no me llegó a pegar. Yo me fui caminando hacia el sector donde Gimnasia tenía la platea femenina, al lado de la techada y saludaba a las chicas del Lobo. Los hinchas más se calentaban todavía. Pero afuera de la cancha, cuando los cruzaba en La Plata, todo fue con mucho respeto. A mí me tenían como el jugador más lindo de Estudiantes porque siempre fui muy rubio y no pasaba desapercibido. Me he encontrado con hinchas de Gimnasia en la calle que me llegaron a decir: “No sé cómo hacer para explicarle que en la cancha le dije tal o tal cosa…”. Yo lo tomo como las cosas del fútbol.

—¿Quién está mejor para el clásico que se viene?

—Hace cuatro fechas te decía que Gimnasia estaba más para ganarlo esta vez que Estudiantes. Pero creo que se emparejó en los últimos dos partidos y está más para un empate. Gimnasia tiene un gran arquero y creo que el clásico está muy parejo en la previa.

—Como exarquero de Estudiantes, ¿qué es lo mejor que tiene ­Gimnasia?

—Soy amigo de Pipo Gorosito y creo que lo ha cambiado mucho al equipo. El arquero Rey es clave en este momento. Salva y transmite mucha seguridad. Gimnasia tiene un gran arquero en este momento y Estudiantes se acomodó bastante en los últimos dos partidos.

—¿Y cómo ves al arquero de Estudiantes para el clásico?

—Estoy convencido de que Mariano Andújar está en el top five de los arqueros de la historia del club. Él, junto a Delménico y por supuesto Poletti. Hubo grandes arqueros que también se destacaron en otros momentos. Islas, mientras estuvo en el Pincha, era como la “promesa” que después se consolidó como un mounstro en el arco de Independiente. Bossio en su momento hizo lo suyo y Marcelo Yorno, en otro momento y contexto también.

Todo previsto para el domingo 5 a las 17

Tal como se viene informando, el clásico entre Gimnasia y Estudiantes está previsto para disputarse el domingo 5 de diciembre a las 17 en 60 y 118.

Para esa ocasión, solo estará permitido el ingreso de hinchas de Gimnasia, que como ocurrió en el último partido contra Talleres el martes pasado, tendrán a disposición las plateas y las populares para socios y fanáticos del club.

Según se supo, la Agencia de Prenvención de la Violencia en el Deporte montará un operativo diferente a los que venía teniendo, sobre la base de los últimos antecedentes de algunos enfrentamientos y pintadas entre hinchas de Estudiantes y Gimnasia en las inmediaciones del estadio del Bosque y sobre el mismo pase que caracteriza a este sector de La Plata.

Además, teniendo en cuenta que los hinchas de Estudiantes podrían juntarse en la esquina de 1 y 57 para seguir el partido a la distancia como ocurría hasta hace dos meses cuando los fanáticos no podían ingresar al estadio, habrá cortes, vallados y separaciones para evitar cualquier tipo de cruce entre ambas parcialidades.

No se descarta que la propia seguridad privada de Estudiantes, más allá del sistema de monitoreo que tiene el estadio Uno, pueda reforzar la custodia de la cancha para ese día, más allá de lo que las propias agrupaciones y filiales puedan organizar también sobre el sector de 57 y 115. Allí hay murales de figuras del Pincha como el Ruso Prátola o el propio Juan Ramón Verón.