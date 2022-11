“Con Messi te asegurás un gol por partido, o lo hace o lo asiste”

Por Daniel “Profe” Córdoba

Con Messi en este nivel, te asegurás un gol por partido. O lo hace, o hace que lo haga otro. Es decir que los rivales van a tener que hacer dos tantos. Esa es mi deducción principal. Leo está en un nivel para destacar, como lo dijo Guardiola en la época de Barcelona: “Todos tocan la pelota, pero el que me gana los partidos es este chico”. Considero que es el único jugador del planeta al cual valdría la pena marcar hombre a hombre.

Argentina viene con su equipo aceitado desde hace tiempo, eso es una gran ventaja. Si yo te pregunto el equipo titular, seguro te vas a equivocar poco. Estoy seguro que Scaloni tiene una ingeniería para casos hipotéticos, en donde tenga que reemplazar el poderío ofensivo que aporta Messi. Lógicamente que ningún jugador puede suplantarlo o cumplir esa función a la perfección como él.

Se sabe que a los jugadores europeos les interesan primero la Champions y luego la Eurocopa. Sí, hay otros motivos por los cuales aparece en tercer orden un Mundial o de clubes o de selecciones. A saber: gloria personal que los hará ser “héroes” en clubes o países con todos los beneficios, que luego podrían usufructuar (ejemplo más claro que el de los de las calles 1 y 55 no hay); y/o acumular más dinero y fama de las que ya tienen por las inmensas fortunas que se mueven por publicidad y redes sociales en torno a una Copa del Mundo. Pero algo de hambre de gloria o pasión habrá. Siempre la hay.

La temporada (que aún en algunos países increíblemente se sigue jugando) dejó “muertos y heridos” en su camino. Francia perdió a Pogba y Kanté (sus medios centros titulares del campeón del Mundial de Rusia); Senegal pierde a “su Messi” como es Mané; Brasil no tiene a Firmino ni a Coutinho; Inglaterra también perdió a un excelente lateral-volante derecho como James del Chelsea. Y así podríamos seguir.

¿Lionel Messi habrá tenido tendinitis en su tendón de Aquiles? ¿Lewandowski se hizo echar jugando para el triste y muy pobre Barcelona de Xavi? ¿Por qué un “lobbista mundial” como Sampaoli saca de su equipo (Sevilla) a los argentinos? Entonces: Joseph “Sanata” (sanata porque gastando durante cinco temporadas millones y millones de dólares árabes lo más común sería ganar y jugar lindo), ¿debería jugar con todos sus suplentes de lujo porque todo su equipo titular está formado por players titulares en sus selecciones?

¿Y vos que harías, Profesor Daniel Antonio Córdoba? Primero, pido a los clubes que 15 días antes del inicio del Mundial mis jugadores no compitan más. Segundo, si sé que me dirán que no, les digo a los futbolistas que acusen lesiones probables. Y en tercer lugar, hago entender a la directiva de cada club que posea jugadores de mi Selección que les será mas útil y ganador un jugador metido al 100% en un partido que otro que esté pensando en no lastimarse más que en ganar el partido.

Los mundiales (por la TV) ya son como una carrera de regularidad. Aquel que llegue con mejor mente, estado físico, cuerpo médico y que menos pierda titulares por lesiones o amarillas indudablemente podría estar bastante tiempo en Catar. Eso sí, siempre y cuando la FIFA y los pitos, junto con su majestad el VAR, no opinen lo contrario.