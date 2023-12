Con presencia platense, Argentina logró un histórico octavo puesto en el mundial de beach tenis

En la jornada de este domingo, la Selección Argentina, integrada por el platense por adopción Tomás Szechenyi, logró un histórico y meritorio octavo puesto de la competencia que se disputó en Sao Paulo, Brasil. Nuestro país, que recibió una wild card para entrar en la copa, quedó entre los 8 mejores del mundo siendo la mejor performance en un deporte que está creciendo mucho en Argentina. Tomás Szechenyi, integrante del equipo que contó con el apoyo de Dropshot Argentina, que suministró las paletas e indumentaria, contó sus sensaciones luego de haber disputado la competencia y se mostró muy satisfecho.

“Estamos muy felices de lo conseguido, no estaba en los papeles y fuimos la revelación del campeonato”, dijo Szechenyi, quien tiene una escuela de beach tennis en el club Tiro Federal de Berisso, siendo la única en la región. Y siguiendo en este orden de situaciones, explicó: “Veníamos a esto, seguimos de cerca el juego actual, y el nivel de nuestros jugadores es alto. Quizá no se ve reflejado en el ranking que tenemos porque no estamos incertos en el circuito mundial como lo están otros jugadores, y eso se siente a la hora de los partidos duros. No es nada fácil, pero le dimos pelea a todas las selecciones, incluso con las que perdimos”.

“Logramos muy buenos resultados y eso nos pone más felices que la ubicación final. Sabemos que podemos subir mucho más y terminar octavos no es poco. En Argentina es un deporte amateur completamente y esperamos que resultados como este ayuden a generar más difusión y también apoyo. Estamos muy contentos y con deseos de conseguir los recursos para salir a jugar con el mundo, a competir con un calendario internacional serio, solo eso nos va poder llevar a ser campeones del mundo.”, culminó Szechenyi.

Argentina terminó segunda en el Grupo B detrás del local luego de caer con Brasil y ganarle a Chile y Estados Undos. Luego, perdió con la campeonata Italia en cuartos de final, y en la pelea por las posiciones quinta a la octava fue derrotado muy ajustado con Puerto Rico y Alemania, quedando en el puesto ocho. En esta oportunidad, y en total, el equipo nacional que logró este meritorio puesto estuvo integrado por Tomás Szechenyi, Emiliano Rossini, Nicolás Simioni, Catalina Fontiveros, Jésica Orselli y Carla Sangermano.