Con Sosa a la par, Zielinski perfila un equipo en City Bell

Golpe de efecto. El retorno del Principito en medio de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Athletico Paranaense no permitió que el hincha le demostrara todo el cariño a Sosa por su vuelta. Sin embargo, esta vez tendrán oportunidad de hacerlo en un partido oficial y en el estadio Jorge Luis Hirschi, cuando Estudiantes reciba a Patronato de Paraná por la décimo sexta fecha del torneo de la Liga Profesional.

José Sosa sigue trabajando a toda máquina en City Bell. El experimentado mediocampista ya dejó atrás la puesta a punto en el aspecto físico, tareas que llevó adelante la semana anterior; y por estas horas comenzó a tomar contacto con la pelota, tal es así que se sumó a la par del grupo y participó del táctico en espacios reducidos que dispuso el cuerpo técnico de Estudiantes que comanda Ricardo Zielinski.

Sosa se sumó al plantel en la previa al partido revancha de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores, y con el transcurso de las semanas su evolución fue notable; tal es así, que tanto en la práctica de este jueves como en la desarrollada el pasado miércoles, el entrenador no dudó en incorporarlo a las ejercitaciones tácticas con pelota que tuvo como sparring a valores de las divisiones juveniles.

Así como Sosa ya es prácticamente uno más, quienes entrenan al margen a raíz de sus lesiones musculares son Pablo Piatti (el miércoles se confirmó que sufrió una lesión grado 2 en el sóleo derecho), Luciano Lollo y Leonardo Godoy.

En otro orden de cosas, con respecto a la actividad en sí y en lo que podría ser el once titular para recibir el domingo a Patronato, Zielinski aún no dio señales de cuáles podrían ser los jugadores elegidos, considerando que los tres nombres arriba citados ya están descartados, y a estos se les suma el paraguayo Jorge Morel, quien ante Unión de Santa Fe acumuló su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Por esta razón, el Ruso deberá meter, por lo menos, dos variantes. En principio Benjamín Rollheiser ingresaría por el lesionado Piatti, mientras que Leonardo Godoy o Eros Mancuso podría hacerlo por Jorge Morel. Godoy terminó la práctica de ayer con una sobrecarga en el aductor y es una de las dudas para el domingo, mientras que Mancuso no tuvo buenos rendimientos y está un escalón por debajo en la consideración del técnico.

Agustín Rogel y sus últimos días en el Pincha

Agustín Rogel es el gran deseo de Hertha Berlin en este cierre de mercado. El defensor de Estudiantes de La Plata será jugador libre en enero de 2023, pero los Capitalinos quieren presionar al Pincha para cerrar su venta en los próximos días. Es más, en las últimas horas surgió hasta la posibilidad de que no juegue el domingo ante Patronato de Paraná.

El mercado de Hertha Berlin ha sido muy discreto en inversión, sin embargo han tenido objetivos de fichaje muy claros y Agustín Rogel es uno de ellos. BILD y Sky Alemania informaron que hubo numerosas charlas entre Hertha y Estudiantes por el fichaje del central uruguayo, una de las piezas principales del plantel de Ricardo Zielinski, y que no tiene intención de renovar contrato.

Rogel abandonaría Estudiantes al terminar su contrato y podría llegar a Berlín en enero de 2023 como futbolista libre, pero esta es una opción que el Hertha no contempla. Desde Alemania se asegura que Fredi Bobic, director deportivo del Hertha, viajó a Argentina para acelerar las negociaciones y comprar al defensor antes de que se cierre el mercado de pases en menos de una semana. A sus 24 años, Agustín Rogel ya sabe lo que es jugar en el Viejo Continente. En 2019 fichó por el KS Samara, y tuvo minutos en la Primera División de Rusia antes de mudarse a Francia de la mano del Toulouse.