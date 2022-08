Pipo suma otra duda para viajar y busca definir el equipo

Después del miércoles libre, el plantel de Gimnasia ayer por la mañana regresó a las actividades en Estancia Chica para empezar a pensar en lo que será el duelo del domingo contra Sarmiento, por la fecha 16 de la Liga Profesional. Pero Néstor Gorosito sumó otro dolor de cabeza, porque Emanuel Cecchini sintió dolor en el tobillo y, junto a Nicolás Colazo y Franco Soldano, es otro de los nombres que están en duda para viajar a Junín el sábado al mediodía. Aunque lo del delantero es lo menos grave porque es un golpe en la rodilla, lo del lateral izquierdo es una contractura y dependerá de cómo evoluciona hoy y mañana. Mientras que lo del mediocampista es más complicado, porque parece que es una lesión.

Por ese motivo, se verá cómo evoluciona Cecchini, pero por las dudas Ignacio Miramón no está entre los concentrados para el partido de Reserva hoy a la mañana. Ayer, los que jugaron el martes tuvieron regenerativos, mientras que el resto hizo fútbol reducido. Entonces, el ex Banfield sintió la molestia en uno de sus tobillos. Hoy nuevamente a partir de las 9:30 se entrenará el plantel albiazul; y Gorosito parará el posible primer once, que tendrá el regreso de Brahian Alemán y, como anticipó el diario Hoy en la edición del jueves, seguramente a Eric Ramírez en el banco de suplentes, ya que estuvo haciendo fútbol.

Con la vuelta del uruguayo y la posibilidad de que juegue Tomás Muro, más ver si Matías Melluso se puede meter por Colazo; Pipo armará el posible equipo que buscará definir mañana cuando sea la última práctica en Abasto. Además de esto, también se verá si hay cambios en la lista de concentrados, como sucedió en los últimos encuentros.

Se aseguró a Chávez

En la tarde de ayer, Lautaro Chávez renovó su contrato con Gimnasia hasta diciembre de 2024, por lo que puso la firma por poco más de dos años. El Lobo se aseguró al número 21, ya que el vínculo duraba hasta junio del año que viene, y a partir de enero podía empezar a negociar con otro club para irse libre. Esta fue la primera de varias renovaciones que tiene en mente la CD Tripera.

La Reserva quiere seguir invicta

Después del triunfo por 2-1 contra Aldosivi en Mar del Plata y sin conocer la derrota hace cinco partidos, la Reserva de Chirola Romero y Nicolás Cabrera estará recibiendo a sus pares de Sarmiento en Estancia Chica a partir de las 11. Con varias ausencias que han subido a Primera en los últimos partidos, el Lobo irá con un equipo similar al que ganó en La Feliz; aunque tendrá una baja nueva porque Ignacio Miramón tiene chances de estar nuevamente concentrado en el plantel profesional.

El encuentro será transmitido por el canal de YouTube de la Liga ­Profesional, como así también de Gimnasia, para que los simpatizantes albiazules puedan observar a la cantera.