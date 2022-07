“Corta la bocha”: Emmbrujo volvió al éxito en 1.100 metros

Por GALOPÓN

La carrera central de ayer fue el Clásico Club Hípico de Tandil (L-1.100 mts.), reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2019. A la hora señalada, faltó a la cita Che Bellaco, por lo que fueron cinco los ejemplares que salieron a la pista y Marshallico ($2,05) fue ungido favorito en detrimento de nuestro candidato Emmbrujo ($2,15). Y trasladado el pleito a la pista, el conducido por el jóckey Juan Cruz Villagra volvió a la senda triunfal dejando en el camino al potrillo de la familia Arreguy y a Emperor Wine, que guapeó todo el tiro y en el final quedó tercero.

De esta forma, el descendiente de Emmanuel logró el quinto triunfo de una positiva campaña empleando el mediocre registro de 1m04s 97/100 para los 1.100 metros de pista normal. Y al parecer las competencias de velocidad con Emmbrujo suman un nuevo valor con miras al calendario clásico que se viene.

Ordenada la suelta, Emperor Wine, Cry For Me Pass y Emmbrujo movieron rápido y se fueron para adelante, de tal manera que formalizada la lucha “el serrano” corría con el pescuezo de luz sobre el del “Alfalfar”, quedando tercero abierto Emmbrujo, delante del favorito, que fue primereado, y Fancy Model.

Así, descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, Cry For Me Pass no solo igualó la línea del puntero sino que le sacó una pequeña ventaja. En tanto que a dos cuerpos abierto corría Emmbrujo y un largo y medio después accionaba el favorito, cerrando la marcha Fancy Model.

La distancia se volvieron a achicar en plena curva, entre las de adelante y ni bien entraron al derecho, de adentro hacia afuera, Emperor Wine, Cfry For Me Pass, Emmbrujo y Marsdhallico lo hicieron en un pie de igualdad. Hasta ahí valían los gritos de todos, pero a los pocos metros, Emmbrujo dominó la situación y se encomendó a la definición. En tanto por los palos iba cediendo el bravo Emperor Wine y por afuera crecía la figura de Marshallico. Pero no hubo sorpresas porque Emmbrujo siguió su marcha hasta el disco que cruzó con dos cuerpos de ventaja sobre el favorito, mientras que a similar margen completaba el podio Emperor Wine.

El ganador empleó los siguientes parciales: 22s 61/100 para los primeros 400 metros y 46s 48/100 para los 800 metros.