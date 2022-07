“Nos ganaron con poco y el referí fue un actor fundamental”

Estudiantes recibió un duro golpe en Santa Fe al quedar eliminado de la Copa Argentina frente a los suplentes de Belgrano. Tras el 0-1 en contra, el entrenador Ricardo Zielinski dialogó con la prensa para contar sus sensaciones sobre la derrota. Además de lo ya mencionado (ver página 2), repasá las frases más relevantes en la siguiente nota de El Clásico.

“Los jugadores se rompieron el alma pero no salió. Ellos jugaron a la segunda pelota, hicieron lo suyo, y nos cobraron un penal que no fue. Nosotros hemos venido a llevarnos los tres puntos, pero no pudimos. El objetivo siempre estuvo en la Copa Libertadores. Lo demás, lo acomodaremos”, comenzó declarando Zielinski.

Consultado sobre la polémica en torno al equipo alternativo que presentó Belgrano, el Ruso sentenció: “Lo de suplentes o titulares es relativo. Lo que me molesta es que no ­pudimos hacer un buen partido, pero lo vamos a corregir”.

Pensando en lo que viene y sobre todo estando cada vez más cerca de los duelos por Copa Libertadores ante Paranaense, el entrenador albirrojo comentó: “Estoy confiado que vamos a clasificar de vuelta a la Copa Libertadores. Vamos a enderezar al equipo. No hay mucho para hablar, hay que trabajar”.

“Miraremos para adelante y veremos si podremos enderezar el campeonato local. Tenemos expectativa que vamos a enderezar al equipo. Pagamos el cansancio de tantos partidos, veremos si nos da, quizá no nos alcance para las tres competencias”, reflexionó el Ruso.

Por último, Zielinski volvió a cargar contra el arbitraje de Darío Herrera: “La verdad es que estoy dolido, hay que darle para adelante. Nos han ganado con poco y el árbitro, a mi criterio, ha sido un actor fundamental”.

Números que alarman

La eliminación ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga fue un momento bisagra en el ciclo Zielinski. De aquel partido hasta la actualidad, Estudiantes ganó tan solo 4 de los 13 encuentros que disputó en 69 días.

De una eliminación a otra eliminación, el Pincha perdió 5 partidos, empató 4 y ganó 4. Esa condición que supo construir durante gran parte del ciclo de equipo duro, difícil y resultadista quedó en el tiempo.

A salvedad de los partidos en Copa Libertadores, como ante Bragantino en Brasil y los dos duelos ante Fortaleza, Estudiantes no solo perdió puntos y competencias, sino que también esa cualidad de equipo sólido.