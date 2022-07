Los cambios de Zielinski que no funcionaron

Estudiantes quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba luego de perder 1-0 en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. Ricardo Zielinski dispuso un equipo titular para enfrentar al elenco de Guillermo Farré, aunque la diferencia de categoría entre uno y otro no se vio plasmada en el campo.

Por si esto fuera poco, a los 15 minutos del complemento Joaquín Susvielles marcó el 1-0 a favor del conjunto cordobés y al Pincha se le hizo todo cuesta arriba. Los jugadores equivocaron los caminos dentro de la cancha y el entrenador también hizo lo suyo fuera.

En el arranque del complemento el DT rompió con la línea de cinco, un claro indicio de que el planteo inicial fue el equivocado, para luego, una vez que estaba abajo en el marcador, sacar de la cancha a Franco Zapiola para el ingreso de Braian Orosco. Luego, sí saltaron a la cancha Rollheiser y Piatti. No obstante, el plan fue enviar centros al área sin demasiadas ideas. Los minutos pasaron y el Pincha no pudo llegar al empate en Santa Fe.

“Nos ganaron con poco”

“Nos ganaron con poco y el referí fue un actor fundamental”, expresó el propio Zielinski tras el 0-1 a causa del penal que cobró Darío Herrera y la no expulsión tras un planchazo a Mas. Si bien hubo polémica y debate, por la infracción (o no) de Mas, en el juego el Pincha no pudo ser superior pese al gol de Susvielles.

“Los jugadores se rompieron el alma pero no salió. Ellos jugaron a la segunda pelota, hicieron lo suyo, y nos cobraron un penal que no fue“, expresó el Ruso. Y agregó: “Lo de suplentes o titulares es relativo. Lo que me molesta es que no pudimos hacer un buen partido, pero lo vamos a corregir”.

Por último, dijo: “Estoy confiado que vamos a clasificar de vuelta a la Copa Libertadores. Vamos a enderezar al equipo”.