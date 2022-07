Las deudas se acumulan y el tiempo es tirano

Tras tomar la decisión de no incorporar jugadores en este mercado de pases, como así también solamente se fue Johan Carbonero a Racing, Maximiliano Coronel y el resto fueron juveniles a préstamo, Gimnasia no tuvo más ganancias que los 500.000 dólares que le dio Once Caldas como compensación por romper el contrato de Carbonero antes de tiempo ya que se fue a la Academia. Como el Lobo nunca pagó por el 70% del colombiano después de hacer uso de la opción de compra en enero, perdió todo el porcentaje del atacante y por eso no tuvo más ganancia que el medio millón.

Sin embargo, este dinero sirve para aliviar muy poco las arcas del club ya que las deudas se acumularon en el último tiempo y el Tripero está próximo a ser inhibido. Esto sucede porque Olimpia reclama el pago de 660.000 dólares por Ramón Sosa al cual compraron en enero y tras ir a la FIFA, los paraguayos recibieron el fallo a su favor. Por esta razón, el Albiazul tiene aproximadamente 40 días para pagar esto o no podrá incorporar el mercado de pases que viene.

Además, el Al-Ettifaq de Arabia Saudita volvió a reclamar por los 750.000 dólares que se le deben desde 2019 por Brahian Alemán y desde Medio Oriente afirman que recibieron el fallo a favor, por lo que el Basurero está inhibido. Sin embargo, desde calle 4 confirman lo mismo pero que desde hace días hay un acuerdo con los jeques para estirar el pago hasta fin de año y no sufrir las consecuencias con el mercado de pases.

De esta manera, habrá que ver cómo sigue esta historia con los árabes pero lo cierto es que a Olimpia le deberá pagar en un poco más de un mes. Porque además desde Grecia el Olympiacos afirman que tampoco se le ha pagado por Franco Soldano los 350.000 dólares por el 50%. Así, el Tripero compró tres jugadores en enero por los cuales no se pagó, mientras que sigue adeudando por otro de hace tres años.

Con este panorama, las arcas albiazules están con lo justo ya que lograron pagar los sueldos y están al día, mientras también esperan otros pagos de la TV. Aunque estas deudas por Alemán, Sosa y Soldano son muy grandes y el tiempo es cada vez más corto para zafar de las sanciones.