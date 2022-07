Se profundiza la crisis en Independiente: Eduardo Domínguez renunció al puesto de entrenador

La crisis en Independiente parece no tener fin. En medio de un conflicto político que se inició en diciembre con la postergación de las elecciones presidenciales, sumado al problema económico, el momento futbolístico tampoco acompaña: Eduardo Domínguez renunció al cargo de entrenador tras la derrota en el clásico contra Racing en el Cilindro. “No tengo fuerzas para seguir, me voy”. Así, con estas palabras, el técnico le puso el punto final a su ciclo en el Rojo. Los directivos, los jugadores y Daniel Montenegro intentaron convencerlo de continuar durante más de cinco horas, pero no hubo caso.

Eran las 9.15 de la mañana cuando Domínguez les comunicó a los dirigentes de Independiente su determinación de dar un paso al costado. El golpe sufrido ante Racing fue demasiado para un entrenador que, además, venía analizando la posibilidad de marcharse por otros motivos. La charla con el exentrenador se dio en el vestuario del centro de alto rendimiento del club en Villa Domínico, mientras el plantel se entrenaba bajo las órdenes del resto del cuerpo técnico.

Justo cuando Domínguez estaba por salir a dar una conferencia de prensa al mediodía para explicar los pormenores de su salida, tres futbolistas se acercaron para dialogar con él: Lucas Romero, capitán del equipo, y los referentes Sebastián Sosa y Juan Insaurralde. Ellos le hicieron un pedido muy contundente: “No nos dejes solos en este contexto”. Ante el pedido del plantel, el técnico comenzó a analizar la posibilidad de dar marcha atrás en una determinación que, a primeras horas de la mañana, parecía ser irrevocable e irreversible. Si bien dudó, finalmente no hubo manera de

convencerlo.

La Justicia habilitó a Fabián Doman

A través de un fallo de la Cámara, la Agrupación Independiente Tradicional (que impulsa la candidatura del periodista al cargo de presidente) está habilitada para presentarse a elecciones. De esta manera, se reanuda el proceso electoral que buscará renovación de autoridades en el Rojo.