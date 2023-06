Cosecharás tu siembra...

"Vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes”. Lo que comenzó como un cántico de los hinchas para bancar un proceso repleto de juveniles, hoy es un grito de guerra para validar un ciclo que está dando sus frutos. Como la novela que hace años fue récord en la pantalla chica de la televisión nacional, Gimnasia empieza a cosechar la siembra de apostar por jugadores de su cantera. Diario Hoy te cuenta en detalle las ofertas que llegaron por los pibes del Lobo y el análisis inicial de la Comisión Directiva.

Luego de las elecciones el hincha del Lobo sabía que no iba a ser un semestre sencillo. Con varias figuras que siguieron su carrera en otros equipos, un técnico que daría sus primeros pasos y un plantel repleto de juveniles sin experiencia, el panorama para la triple competencia no era el mejor. Y si bien no fue sencillo, el Lobo dio batalla: se encuentra en mitad de tabla de la Liga Profesional, aún tiene vida en la Copa Sudamericana y gracias a Chirola Romero logró potenciar a varias pibes. En las últimas horas, llegaron diferentes ofertas y sondeos por varios de los jugadores triperos, por lo que la Comisión Directiva ya empezó a marcar la cancha.

Racing puso el ojo en Benjamín Domínguez y en Guillermo Enrique. Si bien la Academia hizo una oferta por una parte del pase del “7 bravo”, desde la Comisión Directiva encabezada por Mariano Cowen contestaron que el delantero solo se venderá al exterior. Por el lateral derecho de 23 años, se descartó la alternativa del préstamo y se dejó en claro que se podría negociar un porcentaje de la ficha.

Cabe recordar que Domínguez tiene una cláusula de rescisión por 10.000.000 de dólares, la misma que tienen Ignacio Miramon, Alan Lescano y que seguramente firme Ivo Mammini. Al volante central lo sondearon varios equipos de Europa (la posibilidad más concreta vendría desde Italia), mientras que al “Pupi” lo siguen de cerca desde Boca.

Según pudo averiguar este multimedio, otro de los pibes del Lobo que despertó el interés del mercado europeo es el defensor central Felipe Sánchez. El zurdo tiene contrato hasta diciembre del 2025.