Crece la preocupación en el Lobo por la Covid-19

Como no había pasado hasta el momento, ahora reina la preocupación en Gimnasia por el coronavirus, ya que el plantel tuvo cinco casos positivos desde el sábado hasta hoy donde todos los jugadores, cuerpo técnico y colaboradores se harán hisopados en la previa del partido con Lanús para ver cómo esta la situación en general. Puertas adentro desde el Lobo creen que puede llegar a haber algún positivo más entre toda la delegación porque sin dudas que el foco de contagios fue en el partido por Copa Argentina donde Dock Sud también tuvo casi 10 casos entre el fin de semana y hoy.



El primero en dar positivo fue Nelson Insfrán el sábado por la mañana en los hisopados previos al partido con Huracán, luego el mismo lunes Leonardo Morales avisó por la tarde que tenía fiebre y dolor corporal por lo que fue aislado y el martes por la mañana se hisopó, arrojando resultado positivo. Además, por la tarde el mediocampista juvenil Antonio Napolitano también manifestó síntomas y tras el PCR dio positivo. La cosa no terminó allí, ya que el cuerpo técnico se desayunó con la noticia de que cerca de las 8 de la mañana de ayer, Rodrigo Rey y Bruno Palazzo se fueron a hacer un hisopado por síntomas leves y también les dio positivo antes de viajar a Estancia Chica.



Insfrán, Morales y Palazzo fueron titulares contra el Docke el martes pasado mientras que Rey y Napolitano estuvieron en el banco por lo que hay muchas sospechas de que en los hisopados de hoy pueda haber algún caso más por contacto estrecho ya que el Tripero viajó y volvió en micro de los últimos dos partidos además de compartir vestuarios, áreas y artículos de trabajo, etc.

Además, todos los jugadores han tenido síntomas y se hisoparon por su cuenta, cuestión que en todos los casos que tuvo Gimnasia hasta el momento no había pasado sino que eran asintomáticos y tuvieron el resultado positivo tras hacerse el PCR previo a cada fecha.



Por eso mismo, hoy luego del entrenamiento matutino en Abasto habrá novedades respecto a este tema aunque también se seguirá con precaución tanto mañana como el sábado a todos los jugadores porque puede ser un falso positivo, como le pasó al Yacaré Morales, quien el sábado dio negativo y el lunes positivo por una cuestión de días en los que se incuba el virus en cada persona.

¿Llega Melluso?

Además de las bajas mencionadas por Covid-19, Matías Melluso sigue con dolor en la rodilla derecha tras el esguince leve del ligamento lateral externo de dicha rodilla sufrido en el partido contra Huracán por una dura entrada en el cuarto de hora de la segunda parte.



La evolución del lateral izquierdo será día a día pero además de este pequeño esguince, que no sería de gravedad, también el golpe le produjo una leve hinchazón en el empeine y el tobillo de la pierna derecha por la fuerte entrada. Por eso mismo, teniendo en cuenta esto, hoy y mañana se lo evaluará desde lo físico para ver cómo responde tras algunas tareas de kinesiología en estos días y así empezar a definir el equipo contra Lanús que tendrá muchas bajas, especialmente en defensa.



La preocupación de los médicos para la rodilla derecha de Melluso es que no se junte líquido en la zona y hasta ahora eso no ha sucedido pero no descartan que pueda pasar antes del sábado por lo que además de esto, se irá viendo qué pasa con el dolor en la pierna derecha. De no poder estar el juvenil, quien asoma como claro candidato a suceder al joven capitán es el experimentado jugador que también lleva la cinta, Lucas Licht.



El Bochi volvió a tener minutos contra Dock Sud donde jugó de titular y también ingresó el lunes por la noche reemplazando a Mellu por lo que sería el sucesor en caso de que el cuerpo técnico y médicos no vean apto para jugar al categoría 1998 contra el Granate en el Bosque en lo que será un partido importante para posicionarse en la Zona 2.

Chirola también espera los hisopados

Tras los casos positivos en la Primera del Lobo, Chirola Romero y Nicolás Cabrera también esperan los hisopados de hoy, ya que sufrirá algunas bajas en su categoría porque hay jugadores que subirán a Primera, como los dos arqueros (Tomás Durso y Nahuel Manganelli), y también seguramente suban de nuevo Rodrigo Gallo y Tomás Fernández, entre otros.



Además, también habrá hisopados para la Reserva, por lo que la dupla técnica estará atenta en los dos frentes, y en las últimas horas de ayer ya mantuvieron diálogo con Lucas Lobos para analizar bien qué jugadores de la Cuarta podrían estar en el partido de mañana contra Lanús en Abasto a partir de las 10.



Así, al igual que Leandro Martini y Mariano Messera, Romero y Cabrera podrán definir todo luego de los hisopados de hoy a la mañana.