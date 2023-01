Cristiano Ronaldo: "Mi desafío es ayudar a crecer a Arabia Saudita"

El portugués Cristiano Ronaldo sostuvo hoy en la conferencia de prensa de presentación en su nuevo club, que su desafío al firmar con Al Nassr FC es "ayudar a crecer" a Arabia Saudita en el fútbol.

En ese marco, el delantero aseguró que su carrera no estaba terminada y agregó: “El único equipo que le ganó a Argentina es Arabia Saudita, no hay que olvidarlo”, haciendo referencia al nivel que posee la liga a la que ahora pertenece.

“Para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá y quiero batir otros acá", señaló.

Y agregó: "Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar. No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo".

Ronaldo, que tuvo altibajos en los últimos meses con Manchester United de Inglaterra y también con su seleccionado en el Mundial de Qatar, detalló que lo quisieron contratar desde "muchos clubes" de Europa, Australia, Brasil y su país.

El crack portugués de 37 años pasó por Sporting de Lisboa, Juventus de Italia, Real Madrid y Manchester United.

Cinco veces Balón de Oro, se fue del Manchester United luego de haber tenido un cruce con el entrenador Erik Ten Hag, a quien dijo "no respetar más", además de tener una mala relación con los dirigentes de los "Diablos Rojos".

Los logros más importantes de Cristiano Ronaldo son la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 a nivel Selección; 3 Premier League de Inglaterra; 5 UEFA Champions League (1 con Manchester y 4 con Real Madrid); 4 Mundiales de Clubes (1 con Manchester y 3 con Real Madrid). En total, el atacante tiene 34 títulos a nivel clubes y Selección.