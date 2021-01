Cuando el sueño se hace realidad: la historia de Friends FC

Se sabe de la importancia de los clubes de barrio en la integración y en la construcción del tejido social, por eso siempre es saludable y motivo de festejo cuando se abren nuevas puertas en la región. En 2019, Friends FC comenzó como una inquietud de un grupo de amigos y hoy es un sueño hecho realidad. El Dorado disputará el próximo torneo de la Liga Amateur Platense con la ambición de seguir creciendo y conseguir un predio de entrenamiento.

Antonino Villa, Presidente de Friends FC, dialogó en exclusivo con El Clásico y contó en detalle los inicios del Dorado: “El proyecto arrancó a mediados de 2018, estábamos en otro club y queríamos trabajar un poco más en profundidad , entonces decidimos comenzar una nueva etapa con Ariel Otonello, Juan Dierickx y el resto del grupo que terminó siendo la actual comisión directiva. El club se fundó el 10 de enero de 2019, fue un sueño que poco a poco se fue haciendo realidad con un buen comienzo en lo deportivo y en lo institucional, incluso en el 2020 hasta que nos agarró la pandemia y nos complicó como a todos lo clubes de la región siendo víctimas de los robos”.

Bajo la supervisión de Claudio Distéfano, el plantel de Primera se arma y también se hacen pruebas para completarlo. La próxima jornada de evaluaciones será el 29 de enero a las 17:30, en el Parque San Martín. El objetivo es armarlo para los primeros días de febrero, ya que el Torneo Proyección de la Liga Amateur Platense tiene fecha de inicio para el 6/2.

“Trabajamos para que cada chico persiga su sueño y sea feliz buscando el objetivo de lograr su meta, pero el que que no lo logre al menos tenga la posibilidad de intentarlo y no que se quede con las ganas. Queremos que los chicos que arrancan desde infantiles en el club tengan la posibilidad de pasar por todo el proceso hasta Primera División, sabemos que esto es un camino muy largo pero queremos llevar a Friends FC a lo más alto y no que muera en el intento. Ya tenemos todo listo para entrar a la Liga Amateur Platense y seguir persiguiendo nuestros sueños”, expresó “Toni”.

Friends suele entrenar en 25 y 528 (frente al Estadio Ciudad de La Plata) y aún está en tratativas para obtener su predio principal. Cabe destacar que además se hacen pruebas para las categorías inferiores. Ante cualquier duda, el club atiende rápidamente las inquietudes en las diferentes redes sociales.