Cumbre entre Desábato y Rojo, que ratificó las chances de seguir

El entrenador de Estudiantes, Leandro Desábato, mantuvo una extensa reunión por Zoom con quien todavía es uno de los jugadores más jerarquizados de su plantel, Marcos Rojo. En la misma se abrió un escenario muy positivo pensando en la continuidad de este jugador dentro del club.

El encuentro estaba programado desde la semana pasada, y Rojo ratificó su intención de quedarse en Estudiantes, asegurando también que hará efectiva la comunicación al Manchester United sobre esta decisión.

Según pudo saber de manera exclusiva el diario Hoy, la única manera de que Marcos Rojo no continúe en el Pincha es que el Manchester United pueda transferirlo a otro club en los próximos 60 días. Cabe recordar que el mercado europeo todavía no arrancó, y que estará muy devaluado por la pandemia del coronavirus. En otras palabras, la decisión final sobre el pase del defensor la sigue teniendo el club inglés, en donde Rojo no será tenido en cuenta.

El escenario que pretenden los ingleses, y que todavía está lejos de ser encontrado, es que llegue una oferta de otra institución que pague por el pase del defensor de la Selección nacional, quien desde comienzos de este año está en la Argentina y solo pudo jugar un partido en el Pincha, club al que llegó a préstamo.

Sin embargo, implícitamente todas las partes coinciden en que es muy difícil que eso ocurra. Esto se debe a que Rojo no tiene continuidad, incluso desde el año pasado, y sería una utopía suponer que, después de siete meses de parate, otro equipo pague más de 10 millones de dólares por un defensor que el año que viene cumplirá 30 años.

También se conoció que Desábato pidió un delantero de las características de Franco Jara a la dirigencia. Es decir, un atacante que tenga gol y definición, pero al mismo tiempo movilidad, y que no necesariamente sea un número 9 grandote para jugar solo dentro del área.

Por otro lado, en la parte institucional, la dirigencia promovió el aniversario solidario para dentro de 11 días. El mismo consistirá en la donación de alimentos para la conformación de ollas populares que serán entregadas durante la noche del 4 de agosto en distintos barrios de la ciudad. Estas estarán cocinadas por integrantes de la Fundación Estudiantes de La Plata, conjuntamente con algunos socios seleccionados de manera específica para tal fin.