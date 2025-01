De La Plata a Miami, con el hockey como estandarte

La vida de los mejores deportistas muchas veces se resume en una historia de grandes sueños, y definitivamente a los sueños hay que perseguirlos. Al menos así lo entendió Agustina Anechine Martinet, la joven que dio sus primeros golpes en Quilmes para luego brillar en el club Santa Bárbara. Tras ser seleccionada para integrar el equipo de Florida United y también jugar en los Meerkats Field Hockey, la joven de la región buscará en marzo superar la clasificación para disputar los Nationals. Desde Estados Unidos, la platense de 23 años charló con El Clásico.

“Me seleccionaron hace unos meses para integrar el equipo Florida United. En noviembre fuimos a jugar los regionales , salimos primeras y yo seleccionada como la mejor jugadora del torneo. En marzo vamos a disputar los regionales en Virginia y si ganamos vamos a clasificar a los Nationals. Acá el hockey sobre césped no es tan famoso como allá. Las chicas juegan a otros deportes y por eso me costó hacerme ver. Quiero agradecerle a Grace hockey stick, la marca que confió en mí y me acompaña en la actualidad”, comentó Agustina.

Consultada sobre la distancia con su familia y amigas, la joven explicó: “Es el sueño de mi vida, el hockey es mi vida . Tener a la familia lejos no es sencillo. Estoy acá con mi novio peleándola y nos acompañamos mutuamente. Llegar hasta acá es un reconocimiento al trabajo de tantos años: el entrenamiento invisible, la buena alimentación, las pretemporadas en pleno verano y el esfuerzo de mis viejos. Mi familia se despertaba los domingos a las 6 de la mañana y me seguían atrás en el micro para verme jugar. Me bancaron en todo”.

A la hora de recordar parte de su infancia, Agustina evidenció grandes lazos con la región: “Soy la más grande de mis hermanos (Tomás y Julieta). Nos criamos en el barrio Abril y después de varios años nos mudamos a Gonnet. Ahí pasamos al Colegio San Francisco de Asis en Villa Elisa, una gran institución que me inculcó unos valores únicos. En la región solo jugué en Santa Bárbara, el mas grande de la ciudad (risas). De chica me destaqué en Atletismo y siempre amé el deporte. Toda mi familia está ligada al deporte de la ciudad. Mi papá jugó en Albatros y La Plata Rugby, mi hermano también llegó a mayores del Canario”.

Por último, la exgoleadora de Santa Bárbara comentó: “Quiero hacer una mención especial a mis abuelos Susana y Jorge porque de chiquitos nos llevaban para todos lados. A la plaza, a la república de los niños, a los clubes. Le debo mucho a ellos. Son mi motor”.