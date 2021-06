De los deseos de ver a Messi campeón a ponerle Lionel Andrés a su hijo

Brasil - Enviado Especial

Las historias que rodean al nombre de Lionel Messi ya son moneda corriente. Tatuajes, promesas y viajes ya no sorprenden. Sin embargo, uno creería que en tierras brasileñas el fanatismo por el crack argentino podría ser distinto a lo que le sucede a un hincha del seleccionado nacional o del Barcelona de España. Pero no es así.



En Río de Janeiro hay santuarios con la cara del Diez, en Brasilia uno de los mejores tatuajes de Leo en la espalda de un fan Brasiliense. Ahora, en Cuiabá, donde se jugó el encuentro entre Argentina y Bolivia por la última fecha del Grupo A de la Copa América, diario Hoy encontró otra historia peculiar. Se trata de Albert Souza Lousada, nacido en Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Hincha del Flamengo, Barcelona y la Selección Argentina, que en diálogo con El Clásico, contó que le puso Lionel Andrés a su hijo por su ídolo, Messi. “Soy fanático de Argentina desde que era chico. Lo que me pasaba con Maradona ahora me sucede con Messi. Por eso, mi hijo se llama Lionel Andrés Martin Lousada”.



Como su padre, el niño de 10 años también brindó su palabra mientras esperaba que salga la delegación Albiceleste del Hotel Gran Odara rumbo al Arena Pantanal. “Yo soy de Argentina y Barcelona por Messi. Mi sueño es sacarme una foto con él”, dijo.

Por si esto fuera poco, en una jornada atípica en la ciudad, con 16 grados de máxima, viento y lluvia, esperaron durante tres horas hasta que los micros que trasladaban a los jugadores se fueron del alojamiento. Además, este fanático no solo tiene admiración por el crack del Culé, sino también por el exjugador de Boca Juniors y actual vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme. “A mi otro hijo de 8 años lo bauticé con el nombre del ídolo de Boca. Se llama Juan Román Martins Lousada”, expresó orgulloso.



Sin dudas, en Brasil es más ponderado Messi que Neymar. No solo eso, sino que en este último tiempo, la mayoría de fanáticos brasileños quieren que Argentina salga campeona de esta edición de la Copa América, sin importar que sea ante Brasil y con chances de que se dé en una final contra el combinado de Tite y compañía.