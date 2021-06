El Lobo se entrena con el Pulga y ya piensa en el próximo amistoso

Luego de disputar el primer amistoso de pretemporada el pasado sábado ante Banfield en condición de visitante, y tras contar con el domingo libre, el plantel de Gimnasia comenzó la cuarta semana de entrenamientos en Estancia Chica como preparación para el nuevo torneo.



A diferencia de lo que sucedió durante la semana pasada, donde se trabajó en doble turno, la dupla técnica organizó un cronograma con prácticas matutinas hasta el próximo amistoso.



Cabe recordar que el segundo encuentro de preparación que diagramaron en el Lobo se jugará el sábado ante Independiente en el Libertadores de América. Como ocurrió contra Banfield, la actividad contará con un duelo de suplentes y otro de titulares.



Tras la flamante incorporación de Luis Miguel Rodríguez, la Comisión Directiva de Gimnasia sigue trabajando sigilosamente en el mercado de pases. Según la información a la que pudo acceder El Clásico, las prioridades son: contratar un número nueve y cerrar un volante creativo/ofensivo.



La única negociación que tiene en curso la entidad Albiazul es la de Cristian Vega, por quien ya se hicieron tres ofertas y se mejoraron dos de ellas. Luego de un avance sustancial en las charlas, la negociación se frenó y quedó estancada. Lo cierto es que el Lobo no se estira más en cuanto a su ofrecimiento, y ahora la decisión la tiene el jugador y Central Córdoba.

Fratta fue presentado en conferencia



Luego de varios meses de negociaciones, Guillermo Fratta se convirtió en jugador de Gimnasia hasta el mes de diciembre de 2022. En la jornada de ayer, el defensor uruguayo brindó una conferencia de prensa donde dejó varios títulos para destacar.



“El fútbol argentino es más dinámico, es más intenso, pero vengo jugando la Copa Libertadores donde también hay equipos que juegan así. Se van a encontrar con jugador duro en la marca, que intenta brindarse al 100% por el equipo”, comentó Fratta.



Consultado sobre las idas y vueltas de su llegada al Lobo, el jugador con pasado en Defensor Sporting, Boston River y Rentistas de Uruguay explicó: “Pude manejar bien la situación de no poder venir enseguida. Por suerte lo tomé tranquilo porque no dependía de mí. No tenía por qué ponerme ansioso. Tenía que esperar un permiso”.