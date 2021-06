En un mercado de indecisiones, aparece un viejo conocido

Ayer los futbolistas y el cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata comenzaron con la cuarta semana de pretemporada en el Country Club de City Bell, donde en este arranque de tareas, el entrenador Ricardo Alberto Zielinski no tuvo ninguna cara nueva y además tiene una baja importante, como es la de Ricardo Ezequiel Ramírez luego de su grave lesión. Con Fernando Zuqui y Nahuel Estévez, que quiere seguir jugando en Europa, a las órdenes en los entrenamientos, el DT pretende sumar refuerzos y se lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones a los encargados del Departamento de Fútbol, por lo cual en las últimas horas se ha vuelto a poner el foco en un viejo nombre.



Fuentes le confiaron a El Clásico, que el Ruso pretende sumar a Javier Toledo, el delantero que pasó por el elenco Albirrojo en el ciclo de Nelson Vivas por el club y que el técnico conoce bien de su paso por Atlético Tucumán. El atacante está buscando nuevos rumbos en su carrera, debido a que no continuará en el Decano y pese a un interés de Sol de América de Paraguay, será

tentado para ponerse la camiseta roja y blanca nuevamente.

Cortocircuitos y chispazos



El interés por el punta de 35 años no es compartido, ya que es un jugador que no termina de convencer a Agustín Alayes y compañía. Estos sobre la mesa pusieron nombres como el de Javier Correa, que acordó su llegada al Atlético de San Luis de México, y Gustavo Del Prete, que no le gusta a Zielinski pero que aún no está caído. Además, el DT espera que se quede Federico González, aunque tampoco le termina de convencer al Departamento de Fútbol.



Finalmente, vale señalar que Estudiantes volverá a los trabajos en la jornada de hoy en el Country pero solo en horario matutino, iniciando la actividad a las 10. Además, mañana se vendrá el primer amistoso desde las 10 en el Jorge Luis Hirschi y el sábado jugará contra Vélez, como visitante.