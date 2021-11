Débora Dionicius venció a la Tigresa Acuña en la vuelta del boxeo al Luna Park

En la noche que marcó la vuelta del boxeo al mítico estadio Luna Park, Débora Dionicius venció por puntos a Marcela "La Tigresa" Acuña y se quedó con el cinturón interino pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En un fallo unanime de los jueces la entrerriana se coronó con tarjetas que marcaron 97-93, 97-93 y 96-94.

En diálogo con TyC Sport la ganadora dijo: "Estoy muy feliz y agradecida a Dios por haberme dado la victoria. Estoy sin palabras. Fue una noche soñada. Sabía que esta era mi oportunidad. Gracias Marcela”.

Por su parte La Tigresa tomó con mucha altura su derrota y see mostró crítica con su propia actuación: "Traté de dar lo mejor de mi, pero ella fue mejor. No la pude encontrar con lo que armamos. No quería irme del Luna perdiendo, pero estas son las cosas que van pasando, quiero seguir estando acá".

Para finalizar Acuña aseguró: "No tengo nada que demostrar y en Débora queda un legado. El boxeo femenino está más vivo que nunca y eso es lo que amo".