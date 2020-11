Del Potro: "Mi idea es llegar a los Juegos Olímpicos"

Hoy se cumplen cuatro años de la obtención de la primera Copa Davis por parte de Argentina. Ante este hecho histórico, sumada a la triste muerte de Diego Maradona, Juan Martín Del Potro reapareció en los medios y contó sus sensaciones sobre el logro, el pesar por el "Diez" y su recuperación.

Sobre lo que fue la obtención del título mundial, destacó el enorme esfuerzo del equipo y rápidamente lo asoció, con Maradona, quien estuvo presente en aquella recordada final ante Croacia en 2016: "Hace cuatro años en la final de la Davis lo vivimos muy de cerca a Maradona. Me acuerdo que me llamó a mí para poder venir. Teníamos que estar tranquilos y con Diego a veces se hacía difícil. Transmitía una energía y una fuerza que no se recibía de otra persona".

Y agregó en diálogo con Espn: "Se comportó con mucho respeto, sabiendo el lugar que ocupaba y fue muy importante para que nosotros podamos ganar la copa. Cada noche, por mi cuenta sin que nadie se entere, me iba a visitarlo a su habitación y hablábamos diez minutos. Eso lo hacía en privado para no desarmar la estructura del equipo. Me hacía muy feliz y me daba mucha fuerza".

Por otro lado, destacó que le está costando volver, luego de la tercera operación en su rodilla. Pero que no baja los brazos y que hará todo lo posible para disputar los Juegos Olímpicos 2021:"Voy a ser sincero. La verdad es que me está costando mucho volver. Se me está haciendo muy difícil pero no me voy a rendir. Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos. Amo el tenis y me niego a terminar fuera de la cancha".

Y cerró: "Es una realidad que me gustaría tapar pero es lo que me pasa. Todavía me mantengo de pie por las ganas de jugar que tengo. Yo cambié la manera de pegarle a la pelota por mis problemas de muñeca pero no puedo modificar la forma de correr por la rodilla, es lo que más me está costando. Pero lo voy a seguir intentando para estar en Tokio. Por eso sigo insistiendo".