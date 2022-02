Del Potro y un sabor a despedida: "Es un momento que no quería que llegue"

En su retorno al tenis, que terminó con caída ante Federico Delbonis, Juan Martín Del Potro anunció entre lágrimas su inminente retiro de la actividad profesional. En una noche emocionante, el tandilense le agradeció al público el apoyo y destacó que deja la disciplina por su lesión en la rodilla. Pese a que estaba confirmado en Río de Janeiro, todo indica que el tenista tuvo su última función en Buenos Aires.

"La verdad que es un momento que no quería que no llegue nunca. No era algo que yo quería, pero la salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Creo que hice demasiado esfuerzo en estos últimos dos años y medio, con el fin de cumplir otro milagro. Yo se lo expliqué a mi entorno y a veces yo puedo perder. No tengo la fuerza que tienen muchos para salir adelante y sinceramente lo di todo", señaló.

Además agregó que su físico lo obliga a alejarse de lo que más ama: "Son esos días que no quería que no lleguen nunca y lo voy a recordar todo mi vida. No encontré un lugar que me haga más feliz como este. Tras 16 años de carrera, es un momento especial jugar acá en Buenos Aires y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar. Cumplí todos los sueños con el tenis. Yo creo que logré el cariño de toda la gente y eso me lo llevo en el corazón".

Además hizo un repaso por su carrera: "Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia y haber transitado todos estos años aprendiendo de los mejores. Traté de ser un ejemplo para los más chicos y dentro y fuera de la cancha, quise dejar una marca para los más jóvenes. Di todo lo que tenía hasta el último punto y que pude despedirme dentro de una cancha. Lo voy a recordar siempre".

También dejó en claro que necesita vivir en paz: "La verdad es que hoy deseo poder dormir sin que me duela la pierna después de dos años, porque es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Tengo la vida por delante y quiero vivirla en paz"

Por último, se refirió al amor que siempre le brindó el pueblo argentino: "Me quedó esa espinita de ser el número uno y creo que más allá de los logros y trofeos que tengo en casa, hay muchos que tienen esas cosas pero no tienen este premio: que es la gente". Por otro lado, cerró que se enfocará en seguir recuperándose ya que "la rodilla me molesta hasta para vivir" y dejó en claro: "Siempre voy a dejar la puerta abierta para seguir".