Desde Bolivia llegó La Paz: The Strongest ganó y Estudiantes respira…

El Tigre le dio una mano al Léon. Ayer por la noche The Strongest le ganó 4 a 0 a Hauchiapato de Chile por el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores de América y dejó el camino libre para que Estudiantes logre clasificar a los octavos de final. Si bien ahora complicó las chances del Pincha de poder pasar a la siguiente ronda como primero de su zona, aumentó las posibilidades de que los de La Plata puedan asegurar su continuidad en el máximo certamen continental. Los goles para la victoria del The Strongest boliviano los marcaron Rodrigo Ramallo, en el primer tiempo, y Michael Ortega, Álvaro Quiroga y Brayan Angulo en la segunda parte.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Eduardo Domínguez lleva dos derrotas al hilo luego del encuentro de local ante Gremio y de visitante con el Tigre de La Paz en la Copa Libertadores. Anteriormente le había ganado al equipo boliviano en La Plata y empatado 1-1 en Chile frente a Huachipato. A falta de dos fechas, está tercero y su suerte en la Copa dependía mucho del juego entre los chilenos y los de Bolivia.

Con el aliciente que se disputaba en la altura de La Paz, en el estadio Olímpico Hernando Siles, el conjunto chileno y The Strongest definían en gran parte el futuro de Estudiantes en la Copa Libertadores. El conjunto boliviano ahora tiene 10 puntos y está primero en el grupo y el club de Talcahuano está segundo con 5 unidades. Al mismo tiempo, vale informar que Huachipato tiene un partido menos por la suspensión del duelo de la semana pasada frente a Gremio de Brasil.

En caso de que Estudiantes gane sus compromisos (el 29 de mayo juega con Huachipato y el 8 de junio visita a Gremio) estará clasificado a los octavos de final sin importar como les vaya a sus rivales. En caso de ganar en La Plata y empatar en Brasil, llegará a ocho puntos, con altas chances de igualar con Huachipato en la tabla.

Si ganaba el conjunto chileno, lo obligaba al Pincha a ganar los dos encuentros, aunque era uno de los resultados que lo ayudaban a poder ser puntero del grupo. De esta forma, definir el grupo en Brasil lo ayuda porque llegará con los rivales ya con todos los partidos jugados y con más esclarecido su futuro en la Libertadores.

La agenda del Grupo C de la Copa Libertadores

Fecha 6: Estudiantes vs. Huachipato (Miércoles 29/5 - 19:00)

Fecha 6: Gremio vs. The Strongest (Miércoles 29/5 - 19:00)

Fecha 4: Huachipato vs. Gremio (Martes 4/6 - 21:00)

Fecha 5: Gremio vs. Estudiantes (Sábado 8/6 - 19:00)